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Общество

Бишкекская милиция поблагодарила школьников за помощь «особенному ребенку»

Руководство Бишкекского городского управления внутренних дел вручило благодарственные письма ученикам и администрации столичных школ за помощь «особенному ребенку». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным милиции, в конце 2023 года ученики средних общеобразовательных школ № 14 и 60 Дмитрий Воспищев и Даврон Амзаев увидели в морозную погоду «особенного ребенка», который потерялся и замерз, и не прошли мимо.

«Они выяснили, где он живет, и проводили до дома, один из мальчиков дал ему свою шапку. Родители обратились в редакцию одного из информационных агентств с просьбой осветить этот поступок», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285519/
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