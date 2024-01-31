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Общество

Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения

Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 1 февраля начнут курсировать автобусы № 145 и № 169. Ранее на этих линиях работали микроавтобусы.

Автобус № 145 будет ходить от жилмассива «Кок-Жар» до села Маевка. Протяженность — 33 километра, интервал движения автобусов — 6-8 минут. На линии будут работать 14 автобусов.

Автобус № 169 будет курсировать от жилмассива «Ак-Ордо-3» до компании «Шоро». Его протяженность 47 километров, интервал движения автобусов — 12 минут. На линии будут работать 14 автобусов.

В мэрии добавили, что постепенно все маршрутные такси полностью заменят автобусами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285496/
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