Ликвидация Камчи Кольбаева. Генпрокурор прокомментировал спецоперацию ГКНБ

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев сегодня на пресс-конференции прокомментировал спецоперацию ГКНБ, в ходе которой убили криминального авторитета Камчи Кольбаева.

По словам главы надзорного органа, никаких нарушений закона во время задержания Камчи Кольбаева не выявили.

«Мы поехали на место происшествия с военным прокурором. На момент нашего прибытия Камчи Кольбаев был ликвидирован. Он оказывал сопротивление во время задержания. После этого и произошла стрельба», — рассказал Курманкул Зулушев.

Он отметил, что по поручению президента Генпрокуратура взяла дело под контроль. Рассмотрена законность задержания лидера ОПГ.

«Фактов нарушений во время задержания и ликвидации Камчи Кольбаева со стороны сотрудников ГКНБ не выявлено», — заключил генпрокурор.

Напомним, 4 октября в Бишкеке в ходе спецоперации ликвидирован вор в законе Камчи Кольбаев. Пресс-центр ГКНБ сообщил, что проводилось задержание лидера ОПГ, который оказал вооруженное сопротивление и был убит.

