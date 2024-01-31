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Общество

Более 100 кыргызстанцев встали в очередь на бесплатную пересадку почки

В Кыргызстане 105 больных уже встали в очередь на бесплатную пересадку почки. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, в настоящее время выделены деньги на 50 пересадок.

Завтра планируется провести первую бесплатную операцию на базе Национального центра охраны материнства и детства.

«Набираем пациентов и доноров, они проходят обследование. Все будут поэтапно прооперированы», — пообещал чиновник.

До этого пациентам операция в НЦОМиД обходилась примерно в $7,5 тысячи.

Отметим, что в республике более 2,6 тысячи человек получают гемодиализ. На эти цели в бюджете предусмотрено 2 миллиарда 400 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285488/
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