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Общество

Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале

По прогнозам синоптиков, в феврале в Кыргызстане сильных колебаний температуры и обильных снегопадов не ожидается. Однако, по данным Кыргызгидромета, в ряде областей количество осадков ожидается выше нормы.

По прогнозам, среднемесячная температура воздуха в республике ожидается немного выше климатической нормы — на 1-1,5 градуса. По ночам возможны чувствительные перепады температур.

Бишкек и Чуйская область

В Чуйской области среднемесячная температура воздуха будет около климатической нормы и составит от 0 до -2 градусов. В предгорных районах немного холоднее.

В феврале в отдельные дни возможно похолодание ночью до -10...-16 градусов, днем будет морозно, а будут дни и с возможным потеплением до +13...+19 градусов.

Нарынская область

Здесь ожидается более холодная погода. В отдельные ночи возможно понижение температуры до -18...-23 градусов. Днем колебания температур составят от -8 градусов до +6 градусов.

Таласская область

Ночью температура будет колебаться от -10 до +3 градусов, в отдельные ночи возможно похолодание до -16 градусов. Днем от -7 до +16 градусов.

Иссык-Кульская область

Ночью температура в течение февраля будет колебаться от -9 до +2 градусов. В Караколе возможно похолодание в отдельные ночи до -14 градусов. Днем ожидается от 0 до +11 градусов.

Ошская область

В отдельные дни возможно потепление до +20 градусов. Ночью ожидается -5 до +6 градусов.

Джалал-Абадская область

Аналогичная погода ожидается и в этом регионе. Днем возможны колебания температуры от -2 до +13 градусов. Не исключается, что в отдельные дни будет потепление до +20 градусов.

Баткенская область

Днем ожидаются температуры от -2 до +13 градусов. Не исключено потепление +20 градусов. Ночью от 0 до +6 градусов. В отдельные дни возможно похолодание до -11 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285443/
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