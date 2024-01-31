В 2024 году на профориентацию в бюджете заложили 8,2 миллиона сомов. Такие данные озвучила министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова на заседании проекта Германского общества по международному сотрудничеству «Содействия занятости и профессиональному обучению». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проекта разработаны методические рекомендации для служб занятости, различные виды тестов для определения навыков молодежи, разработано положение о профессиональной ориентации. По республике открыто девять центров профориентации, которые оснащены мебелью и оборудованием. В 2024 году на профессиональную ориентацию из бюджета выделено 8,2 миллиона сомов», – отметила Гулнара Баатырова.

По ее словам, важным направлением сотрудничества стало внедрение информационной системы рынка труда, которая позволяет отслеживать в режиме реального времени трудоустройство на местах и предоставлять онлайн-услуги в сфере занятости.

«Также в рамках проекта был разработан портал Zanyatost.kg, на котором размещены все вакансии по республике, нормативные акты в сфере содействия трудоустройству, новости и услуги», – сказала она.

На заседании обсудили ранее реализованные меры в сфере содействия занятости по республике, в том числе стажировки для безработной молодежи, трудоустройство и профессиональное обучение возвращающихся трудовых мигрантов, привлечение на рынок труда сельских женщин и обеспечение рабочими местами людей с инвалидностью.