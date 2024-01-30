Территориальная реформа. Количество местных кенешей сократится почти в два раза

После проведения административно-территориальной реформы из 484 местных кенешей останется 268. Такие данные приводит Центризбирком.

Как отметили в его пресс-службе, ЦИК рассмотрела задачи избирательных комиссий в рамках проводимой в стране административно-территориальной реформы в айыльных аймаках и городах Кыргызской Республики.

В настоящее время всего по республике 484 местных кенешей, из них 32 городских и 452 айыльных кенешей, количество мандатов депутатов местных кенешей — 9 тысяч 62 (из них городских 920, айыльных — 8 тысяч 142), избирательных округов — 1 тысяча 418.

В 93 местных кенешах (18 городских и 75 айыльных) административные границы оставлены без изменения.

В ЦИК отметили, что после изменения административно-территориальных границ в 391 местном кенеше (14 городских и 377 айыльных), предусматривается 268 местных кенешей, из них 33 городских и 235 айыльных.

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.