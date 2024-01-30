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Общество

Порядок избрания главы Академии наук хотят изменить — будет назначать президент

В Кыргызстане намерены изменить порядок назначения президента Национальной академии наук. Министерство образования и науки вынесло законопроект «О НАН КР» в новой редакции на общественное обсуждение.

По действующему закону глава академии избирается общим собранием НАН тайным голосованием и утверждается председателем кабинета министров.

«Эта норма неэффективна в действии, приводит к конфликту среди членов академии. К тому же на практике зачастую приводит к неисполнению поручений вышестоящих органов», — считают в Минобразования.

Законопроект предусматривает назначение главы НАН президентом Кыргызской Республики по представлению председателя кабмина из числа действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН не старше 70 лет.

«Соответственно, расширяются полномочия президента НАН по возможности самостоятельного назначения руководителей отделений академии, формированию состава руководимого им президиума, расширяются функции президиума НАН», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285425/
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