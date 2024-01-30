Французские бизнесмены заинтересованы в развитии горнолыжного туризма КР

Французские бизнесмены заинтересовались проектами Фонда поддержки развития туризма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Кыргызстане Франсуа Делауса, атташе по экономическим вопросам посольства Франции в Казахстане Венсана Берже с командой фонда во главе с исполняющим обязанности президента Кылычбеком Рысалиевым.

Внимание французской стороны вызвали горнолыжные курорты, которые планирует построить фонд. Гости отметили, что проекты уже известны во Франции и даже есть компании, готовые зайти на рынок Кыргызстана в рамках реализации одного из них.

«Большой толчок к развитию интереса к Кыргызской Республике, по признанию французских дипломатов, дало участие в одной из крупнейших европейских туристических выставок IFTM Top Reza, которая прошла в Париже в октябре 2023 года. Команда фонда на ней представила инвестиционный потенциал Кыргызстана и провела несколько результативных встреч», — отметили в Фонде туризма КР.

Французская сторона выразила готовность помочь в налаживании контакта Фонда поддержки развития туризма с Агентством по продвижению туризма Франции. Предполагается, что первая встреча двух ведомств, посвященная обмену опытом в области устойчивого развития туризма, пройдет в марте в Германии на полях туристической выставки ITB Berlin.