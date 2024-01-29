В Сузаке восстановили здание айыл окмоту после пожара. Поджигателей нашли

В Сузаке восстановили здание Сузакского айыл окмоту, которое в октябре 2021 года умышленно подожгли. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, пожар уничтожил документацию, подтверждающую причастность отдельных ответственных лиц Сузакского айыльного кенеша и айыл окмоту к хищениям денег и иным многочисленным нарушениям законодательства страны.

«Расследование уголовного дела по факту поджога затянулось, при этом не установлены виновные в совершении преступления. В августе 2023 года следствие по данному делу взято в производство управлением ГКНБ по Джалал-Абадской области», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило и доказало причастность организаторов и исполнителей поджога. Их арестовали. В дальнейшем они восстановили ущерб, нанесенный административному зданию Сузакского айыл окмоту в размере 6 миллионов сомов. Средства направили на ремонт.