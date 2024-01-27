Запрет солонок в кафе и ресторанах. Готов проект постановления кабмина

Проект постановления кабинета министров, предусматривающий снижение потребления соли и профилактику неинфекционных сердечно-сосудистых заболеваний, вынесен на общественное обсуждение.

Документом запрещается размещение солонок на столах в объектах общественного питания, в том числе находящихся в национальных юртах. Соль подается к столу только по требованию посетителя.

В справке-обосновании отмечается, что в Кыргызстане, как и во многих странах, неинфекционные заболевания (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инсульты, избыточная масса тела и ожирение, сахарный диабет II типа, новообразования) являются основной причиной преждевременной смертности и нетрудоспособности населения. Они являются причиной 80 процентов всех смертей в республике.

Высокое потребление соли входит в количество наиболее важных факторов риска неинфекционных заболеваний.

Поэтому вводится один из механизмов государственного регулирования по изменению пищевого поведения и снижению потребления соли через запрет открытого доступа к ней на столах в местах общепита.

Отметим, что читатели 24.kg считают подобные меры неэффективными.