На пять дней отключат газ в районе «Красный строитель» Бишкека

С 29 января по 2 февраля в районе «Красный строитель» отключат газ. Об этом сообщили в «Бишкекгазе».

В службе отметили, что это связано с работами по устранению выявленной утечки газа на подземном газопроводе среднего давления.

Временно приостановят подачу природного газа в районе «Красный строитель», ограниченном улицами Сары-Челекской, рекой Ала-Арчой — объездной дорогой, улицами Киргизской, Логвиненко, Курманалиева, Зеленой, Новой, Колхозной, переулком Заводским, а также по улице Елебесова в районе, ограниченном улицами Коллективной, Аул, Новосельской и Малым Чуйским каналом.

«Бишкекгаз» приносит извинения за временные неудобства.