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Общество

Чиновник рассказал об изменении цикличности маловодных и многоводных периодов

«Мы наблюдаем, что в Кыргызстане изменилась цикличность многоводных и маловодных периодов», — сообщил сегодня на брифинге директор Государственного агентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев.

По его словам, раньше один период длился 12 лет. Потом срок сократился до шести лет. Для республики такой маловодный период закончился в 2020 году, и эксперты ждали его повторения в 2026-м.

«Но в 2021 году у нас был крайне сложный период. Потом 2022-й мы прошли достаточно хорошо. В прошлом году ситуация была хуже, чем в 2021-м. Изменения идут не только по годам, а даже по месяцам. У нас пошло смещение на дней 20: если раньше в мае приточность рек была 20 кубов, то в прошлом году она составила всего 5. Майская приточность «пришла» только в июле. Поэтому сейчас мы наблюдаем, что цикличность маловодного и многоводного периодов через год приходит», — сказал Алмазбек Сокеев.

При этом он прокомментировал и слова зампреда кабмина Бакыта Торобаева о том, что в этом году Кыргызстан ожидает маловодный период.

«Это было предположение, что такое может быть. Мы всегда должны готовиться к плохим событиям. Хорошее само придет. Поэтому Бакыт Торобаев призвал готовить ирригационные сети. Окончательный прогноз по маловодному или многоводному периоду Гидрометеорологическая служба представит только после 10 апреля», — заключил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285023/
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