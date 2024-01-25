В городе Ош начали подготовку к строительству двухуровневой развязки

В Оше началась подготовительная работа по реализации одного из наиболее крупных проектов — реконструкция улицы Монуева от арки «Кыргыз көчү» до проспекта Масалиева и проектирование транспортной развязки на пересечении улиц Монуева, Шакирова и Алимжанова в МТУ № 6 «Курманджан Датка». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, специалистами профильных учреждений и служб — архитектуры, УМС южной столицы, МТУ — проводятся разъяснительная работа с населением, демонтаж объектов, вышедших за пределы границ красных линий, подготовка проектируемого участка к началу строительных работ.

Ранее сообщалось, что муниципалитет Оша для решения вопроса транспортных заторов рассматривает вопрос строительства еще трех надземных пешеходных переходов и двухуровневой автодорожной развязки с надземным пешеходным переходом и подземным путепроводом.