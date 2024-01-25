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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Хельсинкская комиссия США осуждает атаки на СМИ в Кыргызстане

Представитель председателя Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известной как Хельсинкская комиссия США, Джо Уилсон и сопредседатель, сенатор Бен Кардин сделали совместное заявление по ситуации с недавними задержаниями журналистов и обысками в редакциях независимых СМИ в Кыргызстане.

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«Мы осуждаем недавние аресты и обыски в редакциях независимых СМИ в республике и призываем власти КР положить конец наступлению на свободу прессы. Действия, предпринятые властями, включая обыск офиса 24.kg, конфискацию оборудования и задержание журналистов по расплывчатым и надуманным обвинениям, вызывают глубокую тревогу. Уголовное расследование в отношении 24.kg по обвинению в «пропаганде войны» без прозрачных деталей представляет прямую угрозу свободе прессы», — подчеркивается в заявлении.

Как отмечается, не менее тревожными являются обыск в офисе Temirov Live, арест 11 нынешних и бывших сотрудников и последующее уголовное расследование в отношении публикаций Temirov Live и «Айт Айт Деcе». Эти действия в дополнение к блокировке кыргызской службы Radio Free Europe/Radio Liberty в 2022-м не только подрывают фундаментальные принципы демократии, но и сигнализируют о серьезном ухудшении свободы прессы в Кыргызстане за последние два года.

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«Мы выражаем солидарность с отважными журналистами, оказавшимися в опасности, и призываем власти страны немедленно прекратить уголовные расследования в отношении независимых изданий, освободить задержанных и положить конец гонениям на независимые СМИ. Мы также призываем парламент и президента отклонить новый законопроект о СМИ, который предоставит правительству неограниченный контроль над СМИ КР, в том числе позволит ему отказывать в регистрации и закрывать средства массовой информации», — говорится в заявлении.

15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. Махабат Тажибек кызы и Азамату Ишенбекову предъявили обвинение по статьям 41 (часть 2) и 278 (часть 3) УК КР — соучастие в организации массовых беспорядков. Всех 11 задержанных журналистов водворили в СИЗО-1 на два месяца — до 13 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285011/
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