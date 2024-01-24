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Общество

Названы три болезни, от которых чаще всего умирают кыргызстанцы

В Кыргызстане в структуре причин смертности населения ведущее место занимают сердечно-сосудистые заболевания — 52 процента. Такие данные приводит Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации со ссылкой на центр электронного здравоохранения.

На втором месте находятся новообразования — 12,2 процента, на третьем травмы и отравления — 7,5 процента, далее болезни органов дыхания — 5,5 процента и пищеварения — 5,4 процента.

«Данные наглядно показывают, что основными причинами смертности в республике являются неинфекционные заболевания. Они представляют серьезную угрозу здоровью населения КР, став основной причиной заболеваемости, инвалидности, и вызывают 80 процентов всех случаев преждевременной смерти граждан», — отмечают в центре.

Неинфекционные заболевания также называют хроническими. Они, как правило, имеют продолжительное течение и развиваются в результате совокупного воздействия генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.

К основным типам относятся сердечно-сосудистые (инфаркт и инсульт), онкологические, хронические респираторные заболевания (хроническая обструктивная болезнь легких и астма) и сахарный диабет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284905/
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