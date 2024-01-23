Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить

Смерть близкого человека пробивает брешь в семейном бюджете. Тратиться приходится не только на похороны, но и на поминальные мероприятия. Хотя в Кыргызстане и пытаются бороться с бессмысленными тратами на различные тои, на деле на «достойные проводы» уходит немало денег. Часть из расходов на организацию похорон можно возместить за счет государственного ритуального пособия (на погребение).

Когда назначается ритуальное пособие? В случае смерти работника, индивидуального предпринимателя, члена крестьянского хозяйства, официального безработного, лица, получающего социальное пособие, безработного (неработающего) и пенсионера. Пособие выделяют и на погребение этих категорий граждан, и если умирают их иждивенцы.

Какой документ дает право на получение пособия? Основанием для назначения ритуального пособия является свидетельство о смерти, выдаваемое загсом.

Куда обращаться? В случае смерти работника или члена семьи, состоявшего на его иждивении, заявитель предоставляет по месту работы ПИН умершего лица и копию свидетельства о смерти. В остальных случаях, за исключением пенсионеров и находящихся на его иждивении лиц, — в территориальные подразделения Минтруда с заявлением на назначение ритуального пособия и предоставляет ПИН умершего и паспорт заявителя. В случае смерти пенсионера или его иждивенца ритуальное пособие назначается и выплачивается территориальными органами Социального фонда из средств Пенсионного фонда. Необходимые сведения для назначения ритуального пособия запрашивают посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

Сколько денег положено Ритуальное пособие выплачивается из республиканского и местного бюджетов. Из республиканского бюджета: В случае смерти работающего лица — 100 процентов среднемесячной заработной платы, или 7 тысяч 189 сомов .

. В случае смерти индивидуального предпринимателя, главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства, официального безработного, члена семьи, находящегося на иждивении работающего лица и получателя социального пособия, — 50 процентов среднемесячной заработной платы, или 3 тысячи 595 сомов .

. В случае смерти члена семьи, состоявшего на иждивении индивидуального предпринимателя, главы или совершеннолетнего члена крестьянского хозяйства, официального безработного, состоявшего на иждивении получателя социального пособия, безработного лица или члена семьи, состоявшего на его иждивении, — 20 процентов среднемесячной заработной платы, или 1 тысяча 438 сомов. Размер среднемесячной заработной платы для расчета ритуального пособия установлен на основании постановления правительства от 23 марта 2012 года № 192. Из местного бюджета: Мэрии выплачивают ритуальное пособие лицам, проживавшим в городах, в размере: в случае смерти получателя социального пособия — 50 процентов среднемесячной заработной платы, или 3 тысячи 595 сомов;

в случае смерти члена семьи, состоявшего на иждивении получателя социального пособия, безработного лица или члена семьи, состоявшего на иждивении, — 20 процентов среднемесячной заработной платы, или 1 тысяча 438 сомов. В случае смерти пенсионера: Семье выплачивают пособие на погребение в размере десятикратной базовой части пенсии в течение двух недель после обращения. Сегодня базовая часть составляет 3 тысячи 170 сомов. В итоге всего должны выплатить 31 тысячу 700 сомов. В случае смерти иждивенца пенсионера заявителю выдают пособие в размере трехкратной базовой части пенсии — 9 тысяч 510 сомов.

Если есть право на получение пособия по различным основаниям: Заявителям, имеющим право на получение пособия на погребение по нескольким основаниям, выплачивается одно по их выбору.

Если человек умер за границей: В случае смерти граждан за пределами КР государственную регистрацию смерти производят дипломатические представительства и консульские учреждения. Читайте по теме Кыргызстанец скончался в России. Как получить выплату на репатриацию тела Для получения ритуального пособия по случаю смерти гражданина Кыргызстана, умершего за пределами республики, заявители обращаются с заявлением в территориальное подразделение Министерства труда и предоставляют ПИН умершего. * Если факт смерти гражданина Кыргызской Республики зарегистрирован зарубежным государством, то ритуальное пособие (на погребение) не назначается.

В течение какого времени обращаться за пособием: Ритуальное пособие (на погребение) назначается и выплачивается, если заявитель обратился не позднее шести месяцев со дня выдачи свидетельства о смерти.