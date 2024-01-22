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Общество

Зимний прием в вузы Кыргызстана. Начался четвертый тур

Начата регистрация на IV тур зимнего приема в высшие учебные заведения на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, регистрация продлится до 14.00 24 января.

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«Список рекомендованных к зачислению абитуриентов будет размещен до 9.00 25 января. Абитуриенты, рекомендованные к зачислению, должны подтвердить желание учиться до 16.00 27 января», — сказали в ведомстве.

Зимний прием в вузы начался 25 декабря 2023-го, всего запланировано четыре тура. Он проводится только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема. Принимают абитуриентов 35 вузов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284773/
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