Избиение солдат. Задержаны три командира воинской части Минобороны

Троих командиров воинской части Министерства обороны подозревают в избиении солдат. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, во время проверки установлены факты насилия со стороны ответственных должностных лиц одной из воинских частей Министерства обороны в отношении военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по статье 138 УК КР (избиение и пытки).

Заключены под стражу три командира воинской части Минобороны.

Проводятся следственные действия и устанавливаются другие ответственные лица, причастные к преступлению.