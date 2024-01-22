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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Избиение солдат. Задержаны три командира воинской части Минобороны

Троих командиров воинской части Министерства обороны подозревают в избиении солдат. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, во время проверки установлены факты насилия со стороны ответственных должностных лиц одной из воинских частей Министерства обороны в отношении военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по статье 138 УК КР (избиение и пытки).

Заключены под стражу три командира воинской части Минобороны.

Проводятся следственные действия и устанавливаются другие ответственные лица, причастные к преступлению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284743/
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