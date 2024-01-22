В Аламединском ущелье пятый день ищут мужчину. Поиски возобновили

В Аламединском ущелье возобновили поиски пропавшего 27-летнего Мукамбеталы Маматалы уулу. Об этом сообщило МЧС.

По данным ведомства, на поиск сегодня утром вышли 273 человека.

«К поисковым работам подключены 163 спасателя МЧС, 110 сотрудников МВД, задействованы 6 дронов, 14 единиц техники», — отметили в МЧС.

Отмечается, что в выходные дни поисковые работы приостановили.

Напомним, что в Аламединском ущелье без вести пропал Мукамбеталы Маматалы уулу, 1996 года рождения. Последний раз был на связи 14 января в 02.00. Также установлено, что одна из камер отеля «Жаннат Резорт» засняла его идущим в сторону гор.

Поиски проводятся под личным контролем министра Бообека Ажикеева.