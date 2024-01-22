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Общество

Более 500 кыргызстанцев заболели корью с начала 2024 года

С начала года в стране выявлено 536 случаев кори. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, больше всего случаев зарегистрировано в Бишкеке (177), Чуйской (132) и Джалал-Абадской (130) областях.

В Минздраве напоминают, что корь опасна осложнениями.

При подозрении немедленно консультируйтесь с врачом для получения правильного диагноза и эффективного лечения. Вызывайте врача на дом! Если температура очень высокая, вызывайте скорую помощь.

В ведомстве добавили, что самый эффективный способ профилактики кори — вакцинация. Прививки от кори по календарю проводятся в 12 месяцев (КПК) и в 6 лет (ревакцинация КПК), а также дополнительной дозой (ККВ) детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно в ЦСМ/ГСВ/ФАП бесплатно.

Напомним, в Кыргызстане за 2023-й от кори скончалось девять детей. Все они — отказники от вакцинации. Их возраст — до года и старше. Всего зарегистрировано 7 тысяч 46 случаев заболевания корью.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284735/
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