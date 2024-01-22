Падение военного вертолета. Одного из пострадавших переводят в Нацгоспиталь

Одного из пострадавших в результате падения военного вертолета переводят из больницы скорой медицинской помощи в Национальный госпиталь. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении.

По словам главврача больницы Алмаза Кубатбекова, в реанимации оставался один пациент и его решено перевести в отделение сосудистой хирургии Нацгоспиталя. Второй реанимационный больной переведен в обычную палату. Состояние остальных стабильное. Завтра планируется начать выписку первых выздоровевших.

Напомним, 17 января в результате крушения вертолета Сил воздушной обороны Вооруженных сил КР Ми-8МТВ погиб один военнослужащий, еще 10 пострадали.