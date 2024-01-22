Кыргызстан передал 111 тонн гумпомощи Афганистану. Доставку курировал глава ГКНБ

В Афганистан доставлена гуманитарная помощь из Кыргызстана. Об этом сообщили в МЧС КР.

По данным ведомства, по поручению президента направлено 111 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

Отправлено 11 грузовиков — 75 тонн муки, 20 тонн сахара, 5 тонн подсолнечного масла, 500 кроватей, столько же теплых одеял и матрасов, а также зимняя одежда на 1 миллион сомов, продукты и средства личной гигиены.

Гумпомощь профинансировала Международная организация гражданской обороны.

«С 1 по 9 декабря колонна гуманитарной помощи успешно выполнила свою миссию в Афганистане и вернулась на родину. Ход доставки груза курировал председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев», — отметили в МЧС.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций добавили, что спасатели МЧС оказали также медицинскую помощь для пострадавших от землетрясения.

Напомним, 7 октября прошлого года в результате сильного землетрясения в провинции Герат, расположенной недалеко от границ Ирана и Туркменистана, погибло более 2 тысяч человек, 10 тысяч получили ранения, тысячи домов пришли в негодность.