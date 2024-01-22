К середине недели в Бишкеке потеплеет, но ненадолго

К середине недели в Бишкек вернется тепло. Такой прогноз дает Гидрометцентр.

Завтра в столице без осадков. Ночью морозно — до −4 градусов. Днем воздух прогреется до 8-9 градусов.

24 января в Бишкеке также солнечно. Температура воздуха ночью составит до −4 градусов, днем — до +10 градусов.

В четверг, 25 января, будет такая же погода. Без осадков, ночью — до −4 градусов, днем — до +10 градусов.

Но с пятницы начнет снова холодать. 26 января ночью в столице ожидается снег. Столбик термометра ночью опустится до −4 градусов, днем воздух прогреется до +8 градусов.

В субботу в Бишкеке без осадков. Ночью — до −3 градусов, днем — до +8 градусов.

В воскресенье осадков хоть и не ожидается, но будет холодно. Ночью — до −10 градусов, днем — до −4 градусов.