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Общество

В Кыргызстане 37,4 тысячи детей получают пособие по инвалидности

На начало 2024 года пособие по инвалидности получают 37 тысяч 494 ребенка в возрасте до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Его размер составляет 8 тысяч сомов в месяц на ребенка.

«Обращаться за ежемесячным социальным пособием для ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет необходимо в управления труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства. Заявление о назначении пособия подается родителями (усыновителями, опекунами, попечителями). Если они проживают раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), с которым проживает ребенок», — отметили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что при оформлении ежемесячного социального пособия с собой необходимо иметь паспорт, сведения/свидетельство(а) о рождении ребенка/детей, сведения медико-социальной экспертной комиссии, подтверждающие инвалидность. Для проживающих в населенных пунктах, в которых установлены коэффициенты доплат к заработной плате и другим социальным выплатам, — сведения о регистрации по месту жительства/пребывания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284708/
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