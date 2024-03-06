Сегодня Международный день стоматолога. Старшее поколение с ужасом вспоминает походы к таким врачам в детстве. Но сейчас технологии и методики шагнули далеко вперед, поэтому нашим детям встречи со стоматологами уже не так страшны. И сегодня наш разговор именно о младшем поколении.

Нужно ли лечить молочные зубы детям, безопасно ли делать это под наркозом и почему появляется кариес? Об этом 24.kg рассказал старший дежурный врач отделения челюстно-лицевой хирургии Национального центра охраны материнства и детства Эрбол Суеркулов.

— Некоторые считают: проще подождать, пока молочные зубы сами выпадут, а не лечить их.

— Это неправильно. Зубы обязательно нужно лечить. И чем раньше пациент придет к стоматологу, тем проще решить проблему. Но я не сторонник того, чтобы сразу вылечить все зубы под наркозом.

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— Делают ли детям обезболивающие уколы или всех отправляют на общий наркоз?

— Анестезию делают после пробы и сбора анамнеза, возможно, есть аллергики в семье. Рекомендуется делать аллерготест. Перед этим лечащий врач желательно должен сразу написать список анестетиков, которые у него есть, и по ним проведут анализы. Если результаты нормальные, то можно спокойно делать анестезию местно.

Но если ребенок психоэмоционально чувствительный, гиперактивный или же у него аутизм, неврологические проблемы, как он сядет в кресло и даст себя лечить? В этих случаях прибегаем к седации, наркозу.

Наши врачи работали с коллегами из Германии, Турции, спрашивали, можно ли усыплять сразу на четыре-шесть часов и лечить много зубов. Зарубежные анестезиологи сказали, что ни к чему так сильно нагружать детский организм — это же не операция на сердце или в области мозга. Поэтому нужно делить на несколько посещений — до одного часа, за это время успевают вылечить два-три зуба. Когда дают наркоз на длительное время, есть вероятность последствий на сердце, печень, почки, мозг.

Главное, на что обратить внимание родителям, — есть ли в клинике лицензия, соответствующая аппаратура и прошли ли доктора специализацию.

— Безопасна ли процедура?

— За рубежом в основном все под усыплением делают, психологическую травму там не наносят. Просто надо правильно, квалифицированно провести манипуляцию, тогда никаких проблем не будет.

Если анестезиолог посчитает необходимым, то нужно пройти ЭКГ, сдать кровь, обследоваться. Но бывает экстренная ситуация, когда у ребенка все опухло, болит. Пока он сдаст анализ, может начаться осложнение.

— Как часто может развиться анафилактический шок?

— За мою 27-летнюю практику я видел шок всего два раза.

— Коронки детям ставят на молочные зубы?

— Да. Бывает, что пломбы постоянно выпадают с передних зубов. Ребенку не объяснишь, он все равно грызет что-то. Поэтому и ставят коронки, это дорогая вещь, и не все клиники оказывают такие услуги.

— Зависит ли кариес только от сладкого?

— Наследственность — тоже сильный фактор. Не столько даже от родителей зависит, сколько от бабушек и дедушек. Также сказывается течение беременности. Болела ли женщина, принимала ли лекарства, были ли стрессы, сильные токсикозы — все это может повлиять на закладку зубов. Дальше ребенок родился, допустим, часто болеет и чуть ли не с рождения принимает лекарства. Это тоже влияет на зубы, как и чрезмерное употребление сладостей. Некоторые дети даже засыпают с конфетой во рту. Естественно, сахар разрушает эмаль зубов. Если зубы не чистить, то появляется налет, под которым размножаются микробы.

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— Чем опасен нелеченый кариес?

— Микробы во рту — это очаг инфекций (тонзиллита, бронхита и других). Микробы могут ударить по самому слабому месту в организме и привести к воспалительному процессу.

— В каком возрасте следует вести ребенка к стоматологу в первый раз?

— Как только прорезаются первые зубки, родители должны следить за их состоянием. Если заметили какую-то «точку», то сразу вести к зубному.

Наши коллеги были за рубежом, состояние молочных зубов у детей там не так плачевно, как в Кыргызстане. У нас страшно страдает гигиена.

Лучше заниматься профилактикой и потратить $1, чем потом лечить и тратить $10.

Наши пациенты впервые поступают на лечение не к детскому стоматологу, а сразу к хирургу: зубы настолько сильно разрушены, что тяжело лечить. Так не должно быть. Маленький кариес появился — надо сразу бежать к стоматологу. Он немного почистит кариес или же сделает покрытие фторлаком, и на этом вся проблема закончится. Бояться стоматологов не нужно.

— В каких случаях стоит удалить зуб, а когда лучше сохранить?

— Бывает, зуб прорезается рано, он не окрепший, не минерализованный до конца, мягкий на ощупь, поэтому быстро портится, приходится его убирать.

Удаляют зубы только по показаниям, желательно их сохранять, иначе элементарно будет нечем жевать и постоянные зубы могут начать криво расти.

Иногда мы отправляем ребенка на лечение, а родители начинают возмущаться, зачем их отправляют на лечение, рентген и почему просто не удалят зуб, грозятся написать жалобу.

В Санкт-Петербурге, к примеру, без рентгена никому ничего не объясняют. Допустим, зуб удаляют без рентгена, а новый взамен не вырос, начинают винить врача. А когда есть рентген, сразу все понятно, и ребенку оказывается квалифицированная помощь. Родители этого не понимают.

— Нужно ли ребенка обязательно водить к детскому зубному?

— Да. Этим должен заниматься детский врач, поскольку есть свои особенности. Доктора проходят специализацию.

— Как часто водить ребенка на профилактический прием?

— Если сможете каждые три месяца, то было бы замечательно, а так хотя бы каждые полгода. Желательно заранее подготовить ребенка к визиту, разговаривать с ним, объяснять.

При Советском Союзе были регулярные профосмотры, развитая детская стоматологическая служба. Сейчас родители должны быть ответственными за здоровье детей и хотя бы научить их чистить зубы, давать поменьше сладостей. В Южной Корее все чистят зубы три раза в день — неважно, в школе ты или на работе. В раннем возрасте первые зубки тоже нужно чистить, для этого есть специальные мягкие щетки.