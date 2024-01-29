Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны

Зубная боль, как часто бывает, может застать в самый неожиданный и не подходящий момент — в походе, гостях, командировке, глубокой ночью или во время праздников, когда получить помощь врачей проблематично.
Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны стоматологических клиник, в которых оказывают помощь круглосуточно.
MURMED dental clinic
Адрес: Московская, 73
Режим работы: Круглосуточно
Телефон: 0558398422
«Альянс Стом»
Адрес: Исы Ахунбаева, 24а
Режим работы: Круглосуточно
Телефон: 0220090768
Dr. Доолот Кадыров
Адрес: Абая, 71
Режим работы: Круглосуточно (только экстренные случаи)
Телефон: 0770006510
Asteria
Адрес: Исы Ахунбаева, 90/5
Режим работы: Круглосуточно
Телефон: 0707707424
Grafdent
Адрес: Турусбекова, 13
Режим работы: Круглосуточно
Телефон: 0705988007, 0702613141, 0774404185
Джумабаев
Адрес: Проспект Чуй, 26
Режим работы: Круглосуточно
Телефон: 0502120596
Baysal_Dent
Адрес: Лущихина, 99Б
Режим работы: Круглосуточно (только экстренные случаи)
Телефон: 0708789646, 0508789646
ProSmile
Адрес: Проспект Чынгыза Айтматова, 70
Режим работы: Круглосуточно
Телефон: 0500660960, 0558103300
VIP Dent
Адрес: Саратовская улица, 12
Режим работы: Круглосуточно
Телефон: 0555669730
New smile
Адрес: Проспект Чынгыза Айтматова, 147
Режим работы: Круглосуточно
Телефон: 0505600097, 0772338838