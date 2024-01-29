Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны

Зубная боль, как часто бывает, может застать в самый неожиданный и не подходящий момент — в походе, гостях, командировке, глубокой ночью или во время праздников, когда получить помощь врачей проблематично.

Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны стоматологических клиник, в которых оказывают помощь круглосуточно.

MURMED dental clinic Адрес: Московская, 73 Режим работы: Круглосуточно Телефон: 0558398422

«Альянс Стом» Адрес: Исы Ахунбаева, 24а Режим работы: Круглосуточно Телефон: 0220090768

Dr. Доолот Кадыров Адрес: Абая, 71 Режим работы: Круглосуточно (только экстренные случаи) Телефон: 0770006510

Asteria Адрес: Исы Ахунбаева, 90/5 Режим работы: Круглосуточно Телефон: 0707707424

Grafdent Адрес: Турусбекова, 13 Режим работы: Круглосуточно Телефон: 0705988007, 0702613141, 0774404185

Джумабаев Адрес: Проспект Чуй, 26 Режим работы: Круглосуточно Телефон: 0502120596

Baysal_Dent Адрес: Лущихина, 99Б Режим работы: Круглосуточно (только экстренные случаи) Телефон: 0708789646, 0508789646

ProSmile Адрес: Проспект Чынгыза Айтматова, 70 Режим работы: Круглосуточно Телефон: 0500660960, 0558103300

VIP Dent Адрес: Саратовская улица, 12 Режим работы: Круглосуточно Телефон: 0555669730