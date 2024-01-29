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Общество

Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны

Зубная боль, как часто бывает, может застать в самый неожиданный и не подходящий момент — в походе, гостях, командировке, глубокой ночью или во время праздников, когда получить помощь врачей проблематично.

Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны стоматологических клиник, в которых оказывают помощь круглосуточно.

MURMED dental clinic

Адрес: Московская, 73

Режим работы: Круглосуточно

Телефон: 0558398422

«Альянс Стом»

Адрес: Исы Ахунбаева, 24а

Режим работы: Круглосуточно

Телефон: 0220090768

Dr. Доолот Кадыров

Адрес: Абая, 71

Режим работы: Круглосуточно (только экстренные случаи)

Телефон: 0770006510

Asteria

Адрес: Исы Ахунбаева, 90/5

Режим работы: Круглосуточно

Телефон: 0707707424

Grafdent

Адрес: Турусбекова, 13

Режим работы: Круглосуточно

Телефон: 0705988007, 0702613141, 0774404185

Джумабаев

Адрес: Проспект Чуй, 26

Режим работы: Круглосуточно

Телефон: 0502120596

Baysal_Dent

Адрес: Лущихина, 99Б

Режим работы: Круглосуточно (только экстренные случаи)

Телефон: 0708789646, 0508789646

ProSmile

Адрес: Проспект Чынгыза Айтматова, 70

Режим работы: Круглосуточно

Телефон: 0500660960, 0558103300

VIP Dent

Адрес: Саратовская улица, 12

Режим работы: Круглосуточно

Телефон: 0555669730

New smile

Адрес: Проспект Чынгыза Айтматова, 147

Режим работы: Круглосуточно

Телефон: 0505600097, 0772338838
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/280608/
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