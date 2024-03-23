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Общество

Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены

Посещение кинотеатров давно стало одним из самых любимых семейных развлечений. Тем более, в Бишкеке сейчас просмотр кино можно сопроводить другими развлечениями - практически везде есть детские площадки, фуд-корты и кафе. 

24.kg собрало адреса кинотеатров, где в столице можно посмотреть отечественные и зарубежные фильмы на большом экране.

Кинотеатры

«Ала-Тоо»

Адрес: бульвар Эркиндик, 53
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 170 до 430 сомов
Телефон кассы: 0312661957
Сайт: cinematica.kg

«Аламедин Гранд»

Адрес: проспект Жибек Жолу, 150/3, 2-й этаж
Режим работы: 10.00-2.00
Стоимость: от 190 до 430 сомов
Телефон кассы: 0706150153
Сайт: cinematica.kg

Bishkek Park Cinema

Адрес: улица Киевская, 148, 4-й этаж
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 190 до 430 сомов
Телефон кассы: 0312312054
Сайт: cinematica.kg

Cosmopark​

Адрес: улица Юнусалиева, 40а, 2-й этаж
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 190 до 630 сомов
Телефон кассы: 0770700160
Сайт: cinematica.kg

Dordoi Plaza

Адрес: улица Ибраимова, 115, 3-й этаж
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 190 до 1 тысячи 500 сомов
Телефон кассы: 0770903311
Сайт: cinematica.kg

«Манас»

Адрес: проспект Айтматова, 47а
Режим работы: 10.00-23.50
Стоимость: от 160 до 360 сомов
Телефон кассы: 0701988100
Сайт: manascinema.com

«Россия»

Адрес: проспект Чуй, 213
Режим работы: 9.00-24.00
Стоимость: от 150 до 370 сомов
Телефон кассы: 0312660960
Сайт: cinema.kg

TSUM Cinema

Адрес: улица Шопокова, 91, 5-й этаж
Режим работы: 10.00-23.35
Стоимость: от 250 до 1 тысячи 200 сомов
Телефон кассы: 0500000005
Сайт: tsumcinema.kg

«Жал»

Адрес: микрорайон «Джал-29», 3/3
Режим работы: 10.30-24.00
Стоимость: от 160 до 200 сомов
Телефон кассы: 0501361313
Instagram: jal.kinoteatr

Broadway

Адрес: проспект Айтматова, 3, 3-й этаж
Режим работы: 10.00-24.00
Стоимость: от 190 до 1 тысячи 500 сомов
Телефон кассы: 0709777733
Сайт: broadway.kg

Автокинотеатры

Avtocinema.kg​

Адрес: проспект Айтматова, 303б/1
Режим работы: 20.00-200
Стоимость: 300 сомов с одной машины
Телефон кассы: 0706203090
Instagram: avtocinema.kg

Open-air​

Адрес: улица Иманалиева, 365/2 (село Орто-Сай)
Режим работы: 21.00-2.00
Стоимость: 300 сомов с одной машины
Телефон кассы: 0700299909
Instagram: openair.ortosay
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279803/
просмотров: 5048
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