Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах

В Кыргызстане продолжают открывать государственные аптеки. Как отметили в Министерстве здравоохранения, в них будут продавать более 800 наименований лекарств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Цены на препараты, обещают чиновники, будут на 10-15 процентов ниже, чем в частных аптеках. В ведомстве предоставили 24.kg адреса аптек.

Бишкек: ЦСМ № 1, улица Фучика, 15. ЦСМ № 2 — филиал, улица Ахунбаева, 204/1. ЦСМ № 3, улица Логвиненко, 30/1. ЦСМ № 4, микрорайон «Восток-5», 40. ЦСМ № 5, микрорайон «Тунгуч», 57. ЦСМ № 6, улица Жукеева-Пудовкина, 75. ЦСМ № 7, филиал, улица Киевская, 154. Национальный госпиталь (ЛОР-отделение), улица Тоголока Молдо, 1к. Клиническая больница скорой медицинской помощи, улица Кривоносова, 206. Чуйская областная объединенная больница, Бишкек, улица Саратовская, 10. Национальный центр охраны материнства и детства, улица Ахунбаева, 190. Железнодорожная поликлиника, улица Крылова, 6. Поликлиника студентов, улица Рыскулова, 8.

Ош: ЦСМ, филиал 8, улица Раимбекова, 22а. ЦСМ, филиал 12, улица Абдыкадырова, 9. Ошская детская областная больница, улица Салиевой, 56-2. Ошская городская клиническая больница, улица Шоноева, 5/1. Ошская межобластная объединенная клиническая больница, улица Верхне-Увамская, 12. ФЦСМ № 3, улица Мамырова, 95 а. ФЦСМ № 2, улица Латыпжанова, 1.

Чуйская область: ЦСМ Жайылского района, город Кара-Балта, улица Космонавтов, 1. Объединенная территориальная больница Жайылского района, город Кара-Балта, улица Бейшеналиевой, 1. ЦОВП Сокулука, село Сокулук, улица Больничная, 1. ЦОВП Иссык-Атинского района, город Кант, улица Иманкулова, 6. ЦОВП Токмака, улица Гагарина, 140. ЦОВП Кемина, улица Абдыбачаева, 27.

Баткенская область: ЦОВП Уч-Коргона, улица Дадабаева, 100. ЦОВП Сулюкты, улица Пушкина, 96. ЦОВП Кадамджая, улица Больничная, 7. ЦОВП Лейлека, город Раззаков, улица Строительная, 3. ЦСМ Баткена, улица Султанмурата Минбашы, 14. ЦОВП Кызыл-Кии, улица Ленина, 7. ЦОВП Кызыл-Кии, улица Ленина, 3.

Ошская область: ЦОВП Узгена № 1, улица Манаса, б/н. ЦОВП Узгена № 2, улица Манаса, б/н. ЦСМ Узген новая поликлиника, улица Манаса, б/н. Детская больница Кара-Суу, улица Ленина, б/н. ЦСМ Нооката, улица Солтобаева, 24. ЦОВП Кара-Кульджи, улица Пазылова, 76. ЦОВП Аравана, улица Ош-3000, 95. ЦОВП Алая, село Гульча, улица Алымбека Датки, 130. ЦСМ Кара-Суу, филиал «Курманджан датка», улица Сыдык Алайчы, 17/5. Кара-Суйская территориальная больница, улица Батыралы Сыдыкова, 3. ЦОВП Мырза-Аке, улица Жээнбекова, б/н. ЦОВП Куршаба, улица Камчыбекова, 167.

Джалал-Абадская область: Джалал-Абадская областная клиническая больница, Джалал-Абад, улица Пушкина, 91. ЦОВП Базар-Коргона, улица Сайдуллаева, 94а. ЦОВП Ноокена, село Масы, улица Сорокина, 13. ЦОВП Кочкор-Аты, улица Мурадяна, 17. ЦОВП Токтогула, улица Момункулова, 27. Объединенная группа семейных врачей, село Сузак, улица Дакан-Палван, б/н. Территориальная больница Сузака, улица Дакан-Палван, б/н. ЦОВП Таш-Комура, улица Какелеева, б/н. ЦОВП Кара-Куля, улица Сабирова, 159. ЦОВП Аксы, город Кербен, улица Уметалиева, 120. ЦОВП Ала-Буки, улица Мамырбекова, 57.

Иссык-Кульская область: ЦОВП Балыкчи, улица Океева, 94. ЦОВП Чолпон-Аты, улица Советская, 1. ЦОВП Тюпа, улица Осмонова, 64а. Иссык-Кульская областная больница, город Каракол, улица Кутманалиева, 2. ЦСМ Каракола, улица Абдрахманова, 121.

Таласская область: Таласская областная больница, город Талас, улица Бердике-Баатыра, 1а.

ЦОВП Бакай-Аты, улица Манаса, 20.

ЦОВП Таласского района, село Кок-Ой, улица Манаса, 2.

ЦОВП Айтматовского района, село Кызыл-Адыр, улица Сатыбалдиева, 1.

ЦОВП Манасского района, село Покровка, улица Кызыл-Туу, 1.