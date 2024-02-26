Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах

В Кыргызстане продолжают открывать государственные аптеки. Как отметили в Министерстве здравоохранения, в них будут продавать более 800 наименований лекарств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Цены на препараты, обещают чиновники, будут на 10-15 процентов ниже, чем в частных аптеках. В ведомстве предоставили 24.kg адреса аптек.
Бишкек:
- ЦСМ № 1, улица Фучика, 15.
- ЦСМ № 2 — филиал, улица Ахунбаева, 204/1.
- ЦСМ № 3, улица Логвиненко, 30/1.
- ЦСМ № 4, микрорайон «Восток-5», 40.
- ЦСМ № 5, микрорайон «Тунгуч», 57.
- ЦСМ № 6, улица Жукеева-Пудовкина, 75.
- ЦСМ № 7, филиал, улица Киевская, 154.
- Национальный госпиталь (ЛОР-отделение), улица Тоголока Молдо, 1к.
- Клиническая больница скорой медицинской помощи, улица Кривоносова, 206.
- Чуйская областная объединенная больница, Бишкек, улица Саратовская, 10.
- Национальный центр охраны материнства и детства, улица Ахунбаева, 190.
- Железнодорожная поликлиника, улица Крылова, 6.
- Поликлиника студентов, улица Рыскулова, 8.
Ош:
- ЦСМ, филиал 8, улица Раимбекова, 22а.
- ЦСМ, филиал 12, улица Абдыкадырова, 9.
- Ошская детская областная больница, улица Салиевой, 56-2.
- Ошская городская клиническая больница, улица Шоноева, 5/1.
- Ошская межобластная объединенная клиническая больница, улица Верхне-Увамская, 12.
- ФЦСМ № 3, улица Мамырова, 95 а.
- ФЦСМ № 2, улица Латыпжанова, 1.
Чуйская область:
- ЦСМ Жайылского района, город Кара-Балта, улица Космонавтов, 1.
- Объединенная территориальная больница Жайылского района, город Кара-Балта, улица Бейшеналиевой, 1.
- ЦОВП Сокулука, село Сокулук, улица Больничная, 1.
- ЦОВП Иссык-Атинского района, город Кант, улица Иманкулова, 6.
- ЦОВП Токмака, улица Гагарина, 140.
- ЦОВП Кемина, улица Абдыбачаева, 27.
Баткенская область:
- ЦОВП Уч-Коргона, улица Дадабаева, 100.
- ЦОВП Сулюкты, улица Пушкина, 96.
- ЦОВП Кадамджая, улица Больничная, 7.
- ЦОВП Лейлека, город Раззаков, улица Строительная, 3.
- ЦСМ Баткена, улица Султанмурата Минбашы, 14.
- ЦОВП Кызыл-Кии, улица Ленина, 7.
- ЦОВП Кызыл-Кии, улица Ленина, 3.
Ошская область:
- ЦОВП Узгена № 1, улица Манаса, б/н.
- ЦОВП Узгена № 2, улица Манаса, б/н.
- ЦСМ Узген новая поликлиника, улица Манаса, б/н.
- Детская больница Кара-Суу, улица Ленина, б/н.
- ЦСМ Нооката, улица Солтобаева, 24.
- ЦОВП Кара-Кульджи, улица Пазылова, 76.
- ЦОВП Аравана, улица Ош-3000, 95.
- ЦОВП Алая, село Гульча, улица Алымбека Датки, 130.
- ЦСМ Кара-Суу, филиал «Курманджан датка», улица Сыдык Алайчы, 17/5.
- Кара-Суйская территориальная больница, улица Батыралы Сыдыкова, 3.
- ЦОВП Мырза-Аке, улица Жээнбекова, б/н.
- ЦОВП Куршаба, улица Камчыбекова, 167.
Джалал-Абадская область:
- Джалал-Абадская областная клиническая больница, Джалал-Абад, улица Пушкина, 91.
- ЦОВП Базар-Коргона, улица Сайдуллаева, 94а.
- ЦОВП Ноокена, село Масы, улица Сорокина, 13.
- ЦОВП Кочкор-Аты, улица Мурадяна, 17.
- ЦОВП Токтогула, улица Момункулова, 27.
- Объединенная группа семейных врачей, село Сузак, улица Дакан-Палван, б/н.
- Территориальная больница Сузака, улица Дакан-Палван, б/н.
- ЦОВП Таш-Комура, улица Какелеева, б/н.
- ЦОВП Кара-Куля, улица Сабирова, 159.
- ЦОВП Аксы, город Кербен, улица Уметалиева, 120.
- ЦОВП Ала-Буки, улица Мамырбекова, 57.
Иссык-Кульская область:
- ЦОВП Балыкчи, улица Океева, 94.
- ЦОВП Чолпон-Аты, улица Советская, 1.
- ЦОВП Тюпа, улица Осмонова, 64а.
- Иссык-Кульская областная больница, город Каракол, улица Кутманалиева, 2.
- ЦСМ Каракола, улица Абдрахманова, 121.
Таласская область:
- Таласская областная больница, город Талас, улица Бердике-Баатыра, 1а.
- ЦОВП Бакай-Аты, улица Манаса, 20.
- ЦОВП Таласского района, село Кок-Ой, улица Манаса, 2.
- ЦОВП Айтматовского района, село Кызыл-Адыр, улица Сатыбалдиева, 1.
- ЦОВП Манасского района, село Покровка, улица Кызыл-Туу, 1.
Нарынская область:
- ЦСМ Нарынского района, Нарын, улица Ленина, 267.
- Нарынский областной ЦСМ, Нарын, улица Качкынова, 5.
- ЦОВП Кочкорского района, село Кочкор, улица Орозбак, 157.