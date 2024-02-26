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Общество

Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах

В Кыргызстане продолжают открывать государственные аптеки. Как отметили в Министерстве здравоохранения, в них будут продавать более 800 наименований лекарств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Цены на препараты, обещают чиновники, будут на 10-15 процентов ниже, чем в частных аптеках. В ведомстве предоставили 24.kg адреса аптек.

Бишкек:

  1. ЦСМ № 1, улица Фучика, 15.
  2. ЦСМ № 2 — филиал, улица Ахунбаева, 204/1.
  3. ЦСМ № 3, улица Логвиненко, 30/1.
  4. ЦСМ № 4, микрорайон «Восток-5», 40.
  5. ЦСМ № 5, микрорайон «Тунгуч», 57.
  6. ЦСМ № 6, улица Жукеева-Пудовкина, 75.
  7. ЦСМ № 7, филиал, улица Киевская, 154.
  8. Национальный госпиталь (ЛОР-отделение), улица Тоголока Молдо, 1к.
  9. Клиническая больница скорой медицинской помощи, улица Кривоносова, 206.
  10. Чуйская областная объединенная больница, Бишкек, улица Саратовская, 10.
  11. Национальный центр охраны материнства и детства, улица Ахунбаева, 190.
  12. Железнодорожная поликлиника, улица Крылова, 6.
  13. Поликлиника студентов, улица Рыскулова, 8.

Ош:

  1. ЦСМ, филиал 8, улица Раимбекова, 22а.
  2. ЦСМ, филиал 12, улица Абдыкадырова, 9.
  3. Ошская детская областная больница, улица Салиевой, 56-2.
  4. Ошская городская клиническая больница, улица Шоноева, 5/1.
  5. Ошская межобластная объединенная клиническая больница, улица Верхне-Увамская, 12.
  6. ФЦСМ № 3, улица Мамырова, 95 а.
  7. ФЦСМ № 2, улица Латыпжанова, 1.

Чуйская область:

  1. ЦСМ Жайылского района, город Кара-Балта, улица Космонавтов, 1.
  2. Объединенная территориальная больница Жайылского района, город Кара-Балта, улица Бейшеналиевой, 1.
  3. ЦОВП Сокулука, село Сокулук, улица Больничная, 1.
  4. ЦОВП Иссык-Атинского района, город Кант, улица Иманкулова, 6.
  5. ЦОВП Токмака, улица Гагарина, 140.
  6. ЦОВП Кемина, улица Абдыбачаева, 27.

Баткенская область:

  1. ЦОВП Уч-Коргона, улица Дадабаева, 100.
  2. ЦОВП Сулюкты, улица Пушкина, 96.
  3. ЦОВП Кадамджая, улица Больничная, 7.
  4. ЦОВП Лейлека, город Раззаков, улица Строительная, 3.
  5. ЦСМ Баткена, улица Султанмурата Минбашы, 14.
  6. ЦОВП Кызыл-Кии, улица Ленина, 7.
  7. ЦОВП Кызыл-Кии, улица Ленина, 3.

Ошская область:

  1. ЦОВП Узгена № 1, улица Манаса, б/н.
  2. ЦОВП Узгена № 2, улица Манаса, б/н.
  3. ЦСМ Узген новая поликлиника, улица Манаса, б/н.
  4. Детская больница Кара-Суу, улица Ленина, б/н.
  5. ЦСМ Нооката, улица Солтобаева, 24.
  6. ЦОВП Кара-Кульджи, улица Пазылова, 76.
  7. ЦОВП Аравана, улица Ош-3000, 95.
  8. ЦОВП Алая, село Гульча, улица Алымбека Датки, 130.
  9. ЦСМ Кара-Суу, филиал «Курманджан датка», улица Сыдык Алайчы, 17/5.
  10. Кара-Суйская территориальная больница, улица Батыралы Сыдыкова, 3.
  11. ЦОВП Мырза-Аке, улица Жээнбекова, б/н.
  12. ЦОВП Куршаба, улица Камчыбекова, 167.

Джалал-Абадская область:

  1. Джалал-Абадская областная клиническая больница, Джалал-Абад, улица Пушкина, 91.
  2. ЦОВП Базар-Коргона, улица Сайдуллаева, 94а.
  3. ЦОВП Ноокена, село Масы, улица Сорокина, 13.
  4. ЦОВП Кочкор-Аты, улица Мурадяна, 17.
  5. ЦОВП Токтогула, улица Момункулова, 27.
  6. Объединенная группа семейных врачей, село Сузак, улица Дакан-Палван, б/н.
  7. Территориальная больница Сузака, улица Дакан-Палван, б/н.
  8. ЦОВП Таш-Комура, улица Какелеева, б/н.
  9. ЦОВП Кара-Куля, улица Сабирова, 159.
  10. ЦОВП Аксы, город Кербен, улица Уметалиева, 120.
  11. ЦОВП Ала-Буки, улица Мамырбекова, 57.

Иссык-Кульская область:

  1. ЦОВП Балыкчи, улица Океева, 94.
  2. ЦОВП Чолпон-Аты, улица Советская, 1.
  3. ЦОВП Тюпа, улица Осмонова, 64а.
  4. Иссык-Кульская областная больница, город Каракол, улица Кутманалиева, 2.
  5. ЦСМ Каракола, улица Абдрахманова, 121.

Таласская область:

  • Таласская областная больница, город Талас, улица Бердике-Баатыра, 1а.
  • ЦОВП Бакай-Аты, улица Манаса, 20.
  • ЦОВП Таласского района, село Кок-Ой, улица Манаса, 2.
  • ЦОВП Айтматовского района, село Кызыл-Адыр, улица Сатыбалдиева, 1.
  • ЦОВП Манасского района, село Покровка, улица Кызыл-Туу, 1.

Нарынская область:

  1. ЦСМ Нарынского района, Нарын, улица Ленина, 267.
  2. Нарынский областной ЦСМ, Нарын, улица Качкынова, 5.
  3. ЦОВП Кочкорского района, село Кочкор, улица Орозбак, 157.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279574/
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