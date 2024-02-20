Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, как выйти из черного списка, если попал в него из-за болезни.
- сдать анализ в государственной больнице и получить справку, подтверждающую отсутствие заболеваний сифилисом и туберкулезом;
- заявление в свободной форме отправить на электронный адрес Роспотребнадзора;
- к заявлению приложить паспорт (если это заграничный, то его перевод) и справку об отсутствии болезней;
- в заявлении указать точный адрес места жительства, почтовый адрес, номер телефона с WhatsApp и адрес электронной почты.
Роспотребнадзор направит письмо заявителю в течение 30 дней. В случае одобрения заявки доступ на территорию Российской Федерации будет временно открыт на три месяца и гражданин сможет въехать в Россию через полтора месяца.
Перед въездом необходимо проверить себя в черном списке.
По прибытии в Россию необходимо пройти лечение в Кожно-венерологическом диспансере (Москва, проспект Ленина, 17). После справка КР ф-001 и копия паспорта передаются в Роспотребнадзор по адресу: Москва, улица Графского, 4.
На основании заявления запрет на въезд в РФ будет снят.
- написать заявление в Роспотребнадзор по адресу: Москва, улица Графского, дом 4, корпус 2;
- к заявлению приложить паспорт (если загранпаспорт, то его перевод) и справку об отсутствии заболеваний;
- в заявлении указать точный адрес места жительства, почтовый адрес, номер телефона с WhatsApp и адрес электронной почты, на который Роспотребнадзор сможет направить ответ в течение 30 дней.
Если апелляция будет одобрена, временно откроют доступ на три месяца. После необходимо пройти лечение в Кожвендиспансере, представить справку и копию паспорта в Роспотребнадзор и написать заявление. После запрет на въезд в Россию должны снять.