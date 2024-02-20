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Общество

Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали, как выйти из черного списка, если попал в него из-за болезни. 

1
Если находишься в Кыргызстане, необходимо:
  • сдать анализ в государственной больнице и получить справку, подтверждающую отсутствие заболеваний сифилисом и туберкулезом;
  • заявление в свободной форме отправить на электронный адрес Роспотребнадзора;
  • к заявлению приложить паспорт (если это заграничный, то его перевод) и справку об отсутствии болезней;
  • в заявлении указать точный адрес места жительства, почтовый адрес, номер телефона с WhatsApp и адрес электронной почты.

Роспотребнадзор направит письмо заявителю в течение 30 дней. В случае одобрения заявки доступ на территорию Российской Федерации будет временно открыт на три месяца и гражданин сможет въехать в Россию через полтора месяца.

Перед въездом необходимо проверить себя в черном списке.

По прибытии в Россию необходимо пройти лечение в Кожно-венерологическом диспансере (Москва, проспект Ленина, 17). После справка КР ф-001 и копия паспорта передаются в Роспотребнадзор по адресу: Москва, улица Графского, 4.

На основании заявления запрет на въезд в РФ будет снят.

2
Если кыргызстанец находится в Москве:
  • написать заявление в Роспотребнадзор по адресу: Москва, улица Графского, дом 4, корпус 2;
  • к заявлению приложить паспорт (если загранпаспорт, то его перевод) и справку об отсутствии заболеваний;
  • в заявлении указать точный адрес места жительства, почтовый адрес, номер телефона с WhatsApp и адрес электронной почты, на который Роспотребнадзор сможет направить ответ в течение 30 дней.

Если апелляция будет одобрена, временно откроют доступ на три месяца. После необходимо пройти лечение в Кожвендиспансере, представить справку и копию паспорта в Роспотребнадзор и написать заявление. После запрет на въезд в Россию должны снять.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/278412/
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