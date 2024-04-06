10:49
USD 89.34
EUR 96.81
RUB 0.97
Общество

Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте

Физическая активность — важная часть жизни. Если пробежки не для вас, то вполне подойдет плавание. 24.kg предлагает список мест, где можно поплавать в выходные и будние дни.

Для посещения любого бассейна потребуются купальник (или плавки), шапочка, сланцы. Не забудьте взять с собой мыло, мочалку и полотенце.

Бассейны при госучреждениях

  • Aquastars

Бассейн на территории Республиканского училища олимпийского резерва.

Адрес: улица Кольбаева, 33.

Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 21.00, в воскресенье с 9.00 до 21.00.

Подробную информацию можно найти здесь.

  • «ДСК»

Бассейн в спорткомплексе управления делами президента и кабмина КР. Недавно открылся после ремонта.

Адрес: 7-й микрорайон, 12/1.

Работает ежедневно с 5.45 до 20.45.

Уточнить цены и всю интересующую информацию можно по телефонам: 0312511534, 0700511534 или здесь.

  • «Дельфин»

Открылся в конце сентября этого года после ремонта.

Адрес: бульвар Молодой Гвардии, 2.

Работает с понедельника по пятницу с 6.00 до 22.00, в субботу с 6.00 до 20.00 и в воскресенье с 14.00 до 22.00.

Режим работы бассейна в выходные и праздники и цены лучше уточнить заранее, позвонив по телефону 0312654705.

  • «Дениз»

Адрес: улица Токтогула, 220, на территории школы № 68.

Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 7.00 до 21.00.

Узнать стоимость посещения можно по телефонам: 0312881223, 0558881223 или здесь.

  • «Радуга»

Адрес: 12-й микрорайон, 23/1, территория средней школы № 71.

Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00, в воскресенье с 11.00 до 20.00, в праздничные дни с 10.00 до 18.00.

Возможны разовое посещение, групповые занятия. Предусмотрены специальные условия на абонементы сроком на шесть, восемь месяцев и один год.

Подробности и цены можно узнать по телефонам: 0500880156, 0554880156 или здесь.

  • «Водолей»

Адрес: улица Токтогула, 68, территория СШ № 5.

Работает с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00, в воскресенье с 15.00 до 22.00.

Справки по телефонам: 0707829700, 0708551170.

Бассейны спортклубов

  • KARVEN sport club

Адрес: улица Гоголя, 77.

Бассейн работает с 7.00 до 23.00, а в субботу и воскресенье с 8.00 до 22.00.

Посещение бассейна возможно только по клубным картам, подробности смотрите здесь.

  • Maximum

Адрес: улица Турусбекова, 109/1.

Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00.

Посещение возможно только при наличии клубной карты, подробности смотрите здесь.

  • Dasmia

Адрес: улица Анкара, дом 2.

Бассейн работает в будни с 7.00 до 23.00, в выходные с 9.00 до 22.00.

Все подробности и условия можно узнать по телефону 0557532020 или здесь.

  • World Class Bishkek

Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 87/2.

Бассейн работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00, в субботу и воскресенье с 8.00 до 22.00.

Посещение только по клубным картам, все подробности можно узнать здесь.

  • AVANGARD SPORT CLUB

Адрес: улица Токомбаева, 23.

Спортклуб работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00. В выходные и праздничные дни открыт с 8.00 до 22.00.

Посещение бассейна возможно только при наличии клубной карты. Все подробности можно узнать здесь.

  • FamilySport

Адрес: улица Ахунбаева, 2/4.

Бассейн работает с 7.00 до 10.00.

Стоимость занятий можно уточнить по телефонам: 0312517124, 0312517260.

  • Bilimkana Sport Space

Адрес: село Кок-Жар, улица Егимбаева, 145.

Занятия для детей проводятся с 8.30 до 21.00 с понедельника по субботу.

Все подробности можно узнать по телефону 0505170179 или здесь.

Частные бассейны

  • DEM

Адрес: жилмассив «Кара-Жыгач», улица Иссык-Кол, 1.

Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 22.00.

Предусмотрены как групповые занятия, так и индивидуальные тренировки и разовое посещение бассейна.

Телефоны для справок: 0771986091, 0703996091. Кроме того, информацию о работе бассейна можно уточнить здесь.

  • «Тартуга»

Адрес: улица Малдыбаева, 249.

Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00.

Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 0700330146 или здесь.

  • AquaMax

Адрес: улица Мадиева, 6/1 (ориентир — пересечение улицы 7 Апреля и Южной магистрали).

Бассейн работает с 7.00 до 00.00, по вторникам с 11.00 до 00.00.

Предусмотрены скидки на годовой абонемент.

Все подробности можно узнать по телефону 0705050505 или здесь.

  • «Дети воды»

Адрес: улица Раззакова, 15 (пересекает улицу Боконбаева).

Бассейн работает каждый день с 8.00 до 20.00, в воскресенье с 10.00 до 14.30.

Это специализированные бассейны для грудничкового плавания. Предусмотрена возможность обучения плаванию детей от 4 до 12 лет.

Все подробности можно узнать по телефону 0502100200 или здесь.

  • Swimkids

Адреса:

бассейн «Оксфорд» для детей с 3 до 16 лет — улица Океева, 11, пересекает Южную магистраль (на территории школы Oxford);

бассейн «Тоддлерс» для детей с одного месяца до шести лет — улица Скрябина, 39/1.

Бассейн работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00.

Все интересующие вопросы и детали можно уточнить по телефону 0505305365 (WhatsApp) или здесь.

  • «Парус»

Адрес: улица Тыналиева, 1.

Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00, в воскресенье с 12.00 до 18.00.

Цены и условия работы можно узнать по телефонам: 0312490998, 0700490998 и здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/277824/
просмотров: 18560
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане хотят построить 36 бассейнов декадного и суточного регулирования
В школе-гимназии № 69 Бишкека капитально отремонтируют бассейн
В Бишкеке у водоемов установили таблички «Купаться запрещено»
В Бишкеке проверяют бассейны. Некоторые из них закроют
Самый большой горячий бассейн в мире построят в Канаде
В Бишкеке начались рейды в бассейнах и водоемах
Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
В Кара-Балте после ремонта открыли бассейн олимпийского стандарта
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Все маршруты движения муниципальных автобусов в&nbsp;Бишкеке Все маршруты движения муниципальных автобусов в Бишкеке
Бизнес
Если вы&nbsp;еще этого не&nbsp;сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас Если вы еще этого не сделали, начните получать О!Бонусы прямо сейчас
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; напоминает об&nbsp;отключении платежной системы &laquo;МИР&raquo; ЗАО «МПЦ» напоминает об отключении платежной системы «МИР»
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
6 апреля, суббота
10:34
Рефери ФИФА из Кыргызстана обслужит матчи по футболу на Олимпиаде в Париже Рефери ФИФА из Кыргызстана обслужит матчи по футболу на...
10:31
Жители Каинды жалуются на работу завода «Металл кен»
10:00
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
09:31
Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана
09:07
В Казахстане выявили холеру у гражданки Кыргызстана, прилетевшей из Дели
5 апреля, пятница
23:45
Компания Samsung представила детский планшет Galaxy Tab A9 Kids Edition
23:06
Больницам и поликлиникам передали цифровые рентгено-флюорографические аппараты
22:32
В Иссык-Ате неизвестные избили мужчину, отобрали куртку с кроссовками