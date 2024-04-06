Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте

Физическая активность — важная часть жизни. Если пробежки не для вас, то вполне подойдет плавание. 24.kg предлагает список мест, где можно поплавать в выходные и будние дни.
Для посещения любого бассейна потребуются купальник (или плавки), шапочка, сланцы. Не забудьте взять с собой мыло, мочалку и полотенце.
Бассейны при госучреждениях
- Aquastars
Бассейн на территории Республиканского училища олимпийского резерва.
Адрес: улица Кольбаева, 33.
Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 21.00, в воскресенье с 9.00 до 21.00.
Подробную информацию можно найти здесь.
- «ДСК»
Бассейн в спорткомплексе управления делами президента и кабмина КР. Недавно открылся после ремонта.
Адрес: 7-й микрорайон, 12/1.
Работает ежедневно с 5.45 до 20.45.
Уточнить цены и всю интересующую информацию можно по телефонам: 0312511534, 0700511534 или здесь.
- «Дельфин»
Открылся в конце сентября этого года после ремонта.
Адрес: бульвар Молодой Гвардии, 2.
Работает с понедельника по пятницу с 6.00 до 22.00, в субботу с 6.00 до 20.00 и в воскресенье с 14.00 до 22.00.
Режим работы бассейна в выходные и праздники и цены лучше уточнить заранее, позвонив по телефону 0312654705.
- «Дениз»
Адрес: улица Токтогула, 220, на территории школы № 68.
Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 7.00 до 21.00.
Узнать стоимость посещения можно по телефонам: 0312881223, 0558881223 или здесь.
- «Радуга»
Адрес: 12-й микрорайон, 23/1, территория средней школы № 71.
Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00, в воскресенье с 11.00 до 20.00, в праздничные дни с 10.00 до 18.00.
Возможны разовое посещение, групповые занятия. Предусмотрены специальные условия на абонементы сроком на шесть, восемь месяцев и один год.
Подробности и цены можно узнать по телефонам: 0500880156, 0554880156 или здесь.
- «Водолей»
Адрес: улица Токтогула, 68, территория СШ № 5.
Работает с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00, в воскресенье с 15.00 до 22.00.
Справки по телефонам: 0707829700, 0708551170.
Бассейны спортклубов
- KARVEN sport club
Адрес: улица Гоголя, 77.
Бассейн работает с 7.00 до 23.00, а в субботу и воскресенье с 8.00 до 22.00.
Посещение бассейна возможно только по клубным картам, подробности смотрите здесь.
- Maximum
Адрес: улица Турусбекова, 109/1.
Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00.
Посещение возможно только при наличии клубной карты, подробности смотрите здесь.
- Dasmia
Адрес: улица Анкара, дом 2.
Бассейн работает в будни с 7.00 до 23.00, в выходные с 9.00 до 22.00.
Все подробности и условия можно узнать по телефону 0557532020 или здесь.
- World Class Bishkek
Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 87/2.
Бассейн работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00, в субботу и воскресенье с 8.00 до 22.00.
Посещение только по клубным картам, все подробности можно узнать здесь.
- AVANGARD SPORT CLUB
Адрес: улица Токомбаева, 23.
Спортклуб работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00. В выходные и праздничные дни открыт с 8.00 до 22.00.
Посещение бассейна возможно только при наличии клубной карты. Все подробности можно узнать здесь.
- FamilySport
Адрес: улица Ахунбаева, 2/4.
Бассейн работает с 7.00 до 10.00.
Стоимость занятий можно уточнить по телефонам: 0312517124, 0312517260.
- Bilimkana Sport Space
Адрес: село Кок-Жар, улица Егимбаева, 145.
Занятия для детей проводятся с 8.30 до 21.00 с понедельника по субботу.
Все подробности можно узнать по телефону 0505170179 или здесь.
Частные бассейны
- DEM
Адрес: жилмассив «Кара-Жыгач», улица Иссык-Кол, 1.
Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Предусмотрены как групповые занятия, так и индивидуальные тренировки и разовое посещение бассейна.
Телефоны для справок: 0771986091, 0703996091. Кроме того, информацию о работе бассейна можно уточнить здесь.
- «Тартуга»
Адрес: улица Малдыбаева, 249.
Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00.
Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 0700330146 или здесь.
- AquaMax
Адрес: улица Мадиева, 6/1 (ориентир — пересечение улицы 7 Апреля и Южной магистрали).
Бассейн работает с 7.00 до 00.00, по вторникам с 11.00 до 00.00.
Предусмотрены скидки на годовой абонемент.
Все подробности можно узнать по телефону 0705050505 или здесь.
- «Дети воды»
Адрес: улица Раззакова, 15 (пересекает улицу Боконбаева).
Бассейн работает каждый день с 8.00 до 20.00, в воскресенье с 10.00 до 14.30.
Это специализированные бассейны для грудничкового плавания. Предусмотрена возможность обучения плаванию детей от 4 до 12 лет.
Все подробности можно узнать по телефону 0502100200 или здесь.
- Swimkids
Адреса:
бассейн «Оксфорд» для детей с 3 до 16 лет — улица Океева, 11, пересекает Южную магистраль (на территории школы Oxford);
бассейн «Тоддлерс» для детей с одного месяца до шести лет — улица Скрябина, 39/1.
Бассейн работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00.
Все интересующие вопросы и детали можно уточнить по телефону 0505305365 (WhatsApp) или здесь.
- «Парус»
Адрес: улица Тыналиева, 1.
Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00, в воскресенье с 12.00 до 18.00.
Цены и условия работы можно узнать по телефонам: 0312490998, 0700490998 и здесь.