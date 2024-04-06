Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте

Физическая активность — важная часть жизни. Если пробежки не для вас, то вполне подойдет плавание. 24.kg предлагает список мест, где можно поплавать в выходные и будние дни.

Для посещения любого бассейна потребуются купальник (или плавки), шапочка, сланцы. Не забудьте взять с собой мыло, мочалку и полотенце.

Бассейны при госучреждениях

Aquastars

Бассейн на территории Республиканского училища олимпийского резерва.

Адрес: улица Кольбаева, 33.

Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 21.00, в воскресенье с 9.00 до 21.00.

Подробную информацию можно найти здесь.

«ДСК»

Бассейн в спорткомплексе управления делами президента и кабмина КР. Недавно открылся после ремонта.

Адрес: 7-й микрорайон, 12/1.

Работает ежедневно с 5.45 до 20.45.

Уточнить цены и всю интересующую информацию можно по телефонам: 0312511534, 0700511534 или здесь.

«Дельфин»

Открылся в конце сентября этого года после ремонта.

Адрес: бульвар Молодой Гвардии, 2.

Работает с понедельника по пятницу с 6.00 до 22.00, в субботу с 6.00 до 20.00 и в воскресенье с 14.00 до 22.00.

Режим работы бассейна в выходные и праздники и цены лучше уточнить заранее, позвонив по телефону 0312654705.

«Дениз»

Адрес: улица Токтогула, 220, на территории школы № 68.

Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 7.00 до 21.00.

Узнать стоимость посещения можно по телефонам: 0312881223, 0558881223 или здесь.

«Радуга»

Адрес: 12-й микрорайон, 23/1, территория средней школы № 71.

Работает с понедельника по субботу с 7.00 до 22.00, в воскресенье с 11.00 до 20.00, в праздничные дни с 10.00 до 18.00.

Возможны разовое посещение, групповые занятия. Предусмотрены специальные условия на абонементы сроком на шесть, восемь месяцев и один год.

Подробности и цены можно узнать по телефонам: 0500880156, 0554880156 или здесь.

«Водолей»

Адрес: улица Токтогула, 68, территория СШ № 5.

Работает с понедельника по субботу с 8.00 до 22.00, в воскресенье с 15.00 до 22.00.

Справки по телефонам: 0707829700, 0708551170.

Бассейны спортклубов

KARVEN sport club

Адрес: улица Гоголя, 77.

Бассейн работает с 7.00 до 23.00, а в субботу и воскресенье с 8.00 до 22.00.

Посещение бассейна возможно только по клубным картам, подробности смотрите здесь.

Maximum

Адрес: улица Турусбекова, 109/1.

Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00.

Посещение возможно только при наличии клубной карты, подробности смотрите здесь.

Dasmia

Адрес: улица Анкара, дом 2.

Бассейн работает в будни с 7.00 до 23.00, в выходные с 9.00 до 22.00.

Все подробности и условия можно узнать по телефону 0557532020 или здесь.

World Class Bishkek

Адрес: улица Жукеева-Пудовкина, 87/2.

Бассейн работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00, в субботу и воскресенье с 8.00 до 22.00.

Посещение только по клубным картам, все подробности можно узнать здесь.

AVANGARD SPORT CLUB

Адрес: улица Токомбаева, 23.

Спортклуб работает с понедельника по пятницу с 7.00 до 23.00. В выходные и праздничные дни открыт с 8.00 до 22.00.

Посещение бассейна возможно только при наличии клубной карты. Все подробности можно узнать здесь.

FamilySport

Адрес: улица Ахунбаева, 2/4.

Бассейн работает с 7.00 до 10.00.

Стоимость занятий можно уточнить по телефонам: 0312517124, 0312517260.

Bilimkana Sport Space

Адрес: село Кок-Жар, улица Егимбаева, 145.

Занятия для детей проводятся с 8.30 до 21.00 с понедельника по субботу.

Все подробности можно узнать по телефону 0505170179 или здесь.

Частные бассейны

DEM

Адрес: жилмассив «Кара-Жыгач», улица Иссык-Кол, 1.

Бассейн работает ежедневно с 8.00 до 22.00.

Предусмотрены как групповые занятия, так и индивидуальные тренировки и разовое посещение бассейна.

Телефоны для справок: 0771986091, 0703996091. Кроме того, информацию о работе бассейна можно уточнить здесь.

«Тартуга»

Адрес: улица Малдыбаева, 249.

Бассейн работает с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00.

Уточнить всю интересующую информацию можно по телефону 0700330146 или здесь.

AquaMax

Адрес: улица Мадиева, 6/1 (ориентир — пересечение улицы 7 Апреля и Южной магистрали).

Бассейн работает с 7.00 до 00.00, по вторникам с 11.00 до 00.00.

Предусмотрены скидки на годовой абонемент.

Все подробности можно узнать по телефону 0705050505 или здесь.

«Дети воды»

Адрес: улица Раззакова, 15 (пересекает улицу Боконбаева).

Бассейн работает каждый день с 8.00 до 20.00, в воскресенье с 10.00 до 14.30.

Это специализированные бассейны для грудничкового плавания. Предусмотрена возможность обучения плаванию детей от 4 до 12 лет.

Все подробности можно узнать по телефону 0502100200 или здесь.

Swimkids

Адреса:

бассейн «Оксфорд» для детей с 3 до 16 лет — улица Океева, 11, пересекает Южную магистраль (на территории школы Oxford);

бассейн «Тоддлерс» для детей с одного месяца до шести лет — улица Скрябина, 39/1.

Бассейн работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 21.00.

Все интересующие вопросы и детали можно уточнить по телефону 0505305365 (WhatsApp) или здесь.

«Парус»

Адрес: улица Тыналиева, 1.

Бассейн работает с понедельника по субботу с 7.00 до 23.00, в воскресенье с 12.00 до 18.00.

Цены и условия работы можно узнать по телефонам: 0312490998, 0700490998 и здесь.