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Общество

Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе. Куда в этих случаях звонить

Во время учебы школьники и родители иногда сталкиваются с тем, что кто-то из преподавателей или администрации учебных заведений нарушает закон, требует деньги, необоснованно занижает оценки, кричит или даже поднимает руку на ребенка. Случается и так, что ученик становится жертвой буллинга со стороны одноклассников или учителей. 24.kg собрало контакты, куда можно обратиться за помощью и с вопросами.

Министерство образования:

  • приемная министра — 0312662442;
  • общественная приемная и телефон доверия — 0312620519 (звонки принимают с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30);
  • WhatsApp (только текстовые сообщения) — 0999800500.

Другие структуры:

  • телефон доверия для детей Министерства труда — 111;
  • горячая линия института омбудсмена — 115;
  • ОФ «Лига защитников прав ребенка» — 0772398474.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/277449/
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