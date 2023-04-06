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Общество

Дело «баткенского олигарха». Депутат просит отпустить Бекжана Жалилова

Депутат Жанар Акаев просит отпустить бывшего главу Бешкентского айыл окмоту Бекжана Жалилова из-под стражи. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По словам депутата, мужчину обвиняют в преступлении, которого он не совершал.

«Бекжана Жалилова обвиняют в организации финансовой пирамиды. По словам адвокатов, поступили заявления из далекой Ала-Буки. Нет ни одного доказательства. Мы должны поддерживать молодежь, которая охраняет границу и живет там. Заключая под стражу тех, кто открыто рассказал о коррупции, незаконных деяниях, мы убиваем надежду жителей приграничных сел. Организаторов финансовых пирамид обязательно нужно привлекать к ответственности. Но ни один человек не сказал, что Бекжан Жалилов призывал их к чему-то. Борьба с финансовыми пирамидами не должна применяться в отношении политических оппонентов или тех, кто открыто сказал правду», — добавил Жанар Акаев.

YouTube
Фото YouTube. Бекжан Жалилов

По этому факту Жанар Акаев обратился к президенту Садыру Жапарову и попросил отпустить задержанного.

Год назад журналист Ыдырыс Исаков провел расследование о бывшем главе айыл окмоту Турабае Бостонове, его имуществе и родственных связях с местными чиновниками и представителями прокуратуры. Бекжан Жалилов и Саатбек Эгембердиев дали интервью и рассказали о нарушениях со стороны Турабая Бостонова. По их словам, бывший глава айыл окмоту присвоил несколько объектов. Через некоторое время их задержали и возбудили уголовное дело в отношении них. 

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев потребовал от президента и генпрокурора Курманкула Зулушева отреагировать на информацию о бывшем чиновнике, назвав его новым «олигархом Баткена». Позже Генеральная прокуратура начала проверку информации. По ее результатам, с занимаемых должностей освобождены прокуроры Баткенской области, Лейлекского района и города Сулюкты.

В сентябре 2022 года дело «баткенского олигарха» передали в суд.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262650/
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