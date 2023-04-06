В Кыргызстане в пилотном режиме внедрят добровольную экосертификацию в туризме

В Кыргызстане впервые внедрят пилотную схему добровольной экосертификации в туристическом секторе. Об этом сообщает «Юнисон Групп».

По ее данным, вопрос обсудили международные и местные эксперты зеленых технологий. Команда Technopolis Group в партнерстве с «Юнисон групп» представила концепцию экосертификации и маркировки.

«Экосертификация или экомаркировка — это свидетельство о признании продуктов и услуг, оказывающих меньшее воздействие на окружающую среду, чем аналогичные продукты и услуги. Экомаркировка в индустрии гостеприимства информирует клиентов о том, какие методы устойчивого развития были внедрены. Оценка качества применяется во многих странах Европы, Египте, Японии и так далее», — отметили инициаторы.

Уточняется, что экомаркировка будет способствовать дополнительному спросу на экогостиницы, экокафе и так далее. Согласно отчету об экологических путешествиях Booking.com за 2019 год, 70 процентов туристов с большей вероятностью забронируют жилье, зная, что оно экологично.

На первоначальном этапе отберут 20 гостиниц, кафе и ресторанов, где проведут экоаудит и будет выдан знак качества. Его подлинность можно будет проверить в базе данных.