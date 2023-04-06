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Общество

Скончался народный артист Кыргызской Республики Сталбек Алмасбеков

Ушел из жизни народный артист Кыргызской Республики оперный певец Сталбек Алмасбеков. Об этом сообщает Министерство культуры.

из интернета
Фото из интернета. Скончался народный артист Кыргызской Республики Сталбек Алмасбеков

«Имя Сталбека Алмасбекова хорошо известно многочисленным поклонникам оперного искусства в нашей республике. Яркий, самобытный певец был любимцем публики», — говорится в сообщении.

Сталбек Алмасбеков родился в 1953 году в селе Кок-Ой Джумгальского района Нарынской области. После окончания средней школы и службы в армии учился в музыкально-хореографическом училище имени Мураталы Куренкеева, а с 1979 по 1983 год получил музыкальное образование в Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, по окончании которой до конца жизни был солистом оперы, ведущим мастером сцены в Кыргызском театре оперы и балета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262616/
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