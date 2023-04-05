6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском и Чуйском предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30−17.00 — 8-й микрорайон, 34;

9.30−18.30 — отрезки улиц Курманджан Датки, Тимура Фрунзе, Огонбаева, Абдумомунова, Османкула, Суюмбаева, село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, Южная, Иманалиева, Прогресс, Карбоз, Балык Кумара);

9.30−19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кара-Жыгач, Чок-Тал, Иссык-Кол);

14.00−18.30 — совхоз Фрунзе;

9.00−17.00 — бульвар Эркиндик, 43, отрезки улиц Репина, Валдайской, жилмассив «Ынтымак» (улицы Улан, Адигене, Азия, Стадионная, Торт-Куль, Ак-Марал, Ак-Тан, Жетиген, Орто-Кочо, Курултай, Абдрахманова, Эркин-Тоо, Ак-Кайын);

9.00−18.00 — жилмассив «Умут» (улицы Умут-17 — Умут-24), село Маевка (улица Тепличная).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Куюкова, Куланова, Кийизбаева, Тулеева, Кумушалиева, Кольбаева), Торт-Куль (улицы Баялинова, Мадиева, Алапаева), Ленинское (улицы Садовая, Алма-Атинская), Карла Маркса (улицы Ленина, Садовая, Горького, Панфилова, Киевская), Арашан (улицы Спортивная, Титова, Акматова, Молдобекова), жилмассив «24 га»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Городская Селекция (улицы Парковая, Еркеева, Плодоовощная, Кипкалова, Таш-Рабат, Ала-Арчинская, Проектируемая, Селекционная, 1-я Селекция, Новая), Орок (улицы Новая, Проектируемая, 2-я Кавказская, Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Мустафа, Шарбашатская, Молодежная, Раманкула, Мотукеева), Кашка-Баш (улицы Исманова, Садовая, Арыкбаева, Новостройка, Виноградная), Джал (улица Проектируемая), Калтар, Гавриловка (улицы Фрунзе Молодежная, Дружба), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Новая, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Чехова, Тургенева, Первомайская, Победа, Кирова, Степная, Линейная, Достук, Ленина, Космонавтов, Промышленная, Репина, Лермонтова, переулок Зеленый);

9.00-13.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ала-Тоо», новостройка), Достук, жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Эгизбаева, Усубалиев, Ынтымак, Тынчтык);

10.30-12.00 — село Новопавловка (улицы Колхозная, Фрунзе, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Лавровых, Ворошилова, Почтовая, Громовой, Школьная, Баетова, Бейшеналиевой, Учительская, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Проектируемая, Гоголя, Железнодорожная, Степная, жилмассив Алтын-Ордо, Кара-Жыгач, Кара-Буура, Ай-Коль, Таласская, Северная, Ынтымак, Эне-Сай, Дуйшембиева, Чон-Арык, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Абшыр-Ата, Сары-Челек, Сон-Кол, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Баян, Чолпон-Ата, Ак-Шоола, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир Аппаз, Жаштык, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо);

10.00-15.00 — села Сокулук (улица Ленинградская), Военно-Антоновка (улицы Шевченко, Пионерская, Кирова, Колхозная), Нижнечуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, переулок Зеленый);

9.00-16.00 — села Восточное (улицы Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Прифермская, Махачкалинская, Дагестанская, Манас, Школьная, Акушинская, Восточная, Карла Маркса, Бугорная, переулок Дружбы);

Московский РЭС

10.00-13.00 — село Беш-Терек (улицы Школьная, 50 лет Октября, Садовая, Центральная);

13.00-15.00 — село Беш-Терек (улица Центральная);

9.00-15.00 — села Александровка (улица Гагарина), Ак-Суу (улица Южная);

9.00-12.00 — село Беловодское (улица Ленина);

13.00-16.00 — села Беловодское (улица Ленина), Ак-Торпок;

Жайылский РЭС

10.00-15.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Сарыбаева), Полтавка (улицы Октябрьская, Центральная), Суусамыр, город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 28, 29);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Советская, Ворошилова, Комсомольская, Верхняя, Северная, Чапаева, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Подгорная, переулки Аптечный, Фабричный, Колхозный), Чорголо, Сады;

Кантский РЭС

8.00-17.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Давазова);

10.00-16.00 — село Новопокровка (улицы Линейная, Фрунзе, Ленина, Фрунзе);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Украинская, Пионерская, Ильина, Пролетарская);

10.00-15.00 — села Ивановка (улица Некрасова), Юрьевка (улица Советская);

Токмакский РЭС

9.00-12.00 — город Токмак (улицы Крупская, Крупская-1, −2, −3);

13.00-17.00 — город Токмак (улицы Чапаева, Кропоткина, Комсомольская, Красная, Челюскина);

9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 69);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Кегети (улицы Джумалиева, Айна, Исаева, Черикчиева);

Кеминский РЭС