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Общество

Успей сказать спасибо. В Бишкеке стартовала ежегодная акция ко Дню Победы

Общественный фонд «Ветераны 365» объявил о старте ежегодной акции ко Дню Победы. Как отметили в организации, пока начат сбор средств на покупку продуктовых пакетов для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фонда Зинаида Аликулова.

Она отметила, что волонтеры круглогодично навещают ветеранов, поздравляют их с праздниками и днями рождения.

«Но 9 Мая, День Победы, для них особая дата. Они накрывают столы, надевают парадную форму, тяжелую, с орденами и медалями, и ждут детей, внуков, родных и близких и нас, кто за эти годы стали родными», — отметила Зинаида Аликулова.

К акции может присоединиться любой желающий.

Реквизиты фонда «Ветераны365»:

Мобильные кошельки:
  • «Элсом» — 0555175185 (З***а С***а А***а);
  • «Мегапей» — на баланс 0555175185;
  • «МБанк» — 0555175185.
Банковские реквизиты:
Общественный благотворительный фонд «Ветераны 365»
БЦФ ОАО «Оптима Банк»
р/с 1091820057850151
БИК 109018
Банковские карты:
  • «Оптима»: 4169 5853 5476 0208;
  • «Сбербанк»: +79315414266.

Вопросы и полная информация по телефонам: 0555226227 Зинаида, 0555175185 Мария.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262604/
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