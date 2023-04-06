Успей сказать спасибо. В Бишкеке стартовала ежегодная акция ко Дню Победы

Общественный фонд «Ветераны 365» объявил о старте ежегодной акции ко Дню Победы. Как отметили в организации, пока начат сбор средств на покупку продуктовых пакетов для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава фонда Зинаида Аликулова.

Она отметила, что волонтеры круглогодично навещают ветеранов, поздравляют их с праздниками и днями рождения.

«Но 9 Мая, День Победы, для них особая дата. Они накрывают столы, надевают парадную форму, тяжелую, с орденами и медалями, и ждут детей, внуков, родных и близких и нас, кто за эти годы стали родными», — отметила Зинаида Аликулова.

К акции может присоединиться любой желающий.

Реквизиты фонда «Ветераны365»: Мобильные кошельки: «Элсом» — 0555175185 (З***а С***а А***а);

«Мегапей» — на баланс 0555175185;

«МБанк» — 0555175185. Банковские реквизиты: Общественный благотворительный фонд «Ветераны 365» БЦФ ОАО «Оптима Банк» р/с 1091820057850151 БИК 109018 Банковские карты: «Оптима»: 4169 5853 5476 0208;

«Сбербанк»: +79315414266.