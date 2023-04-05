Изнасилование 13-летней. Омбудсмен недовольна решением Верховного суда

Омбудсмен Атыр Абрахматова прокомментировала приговор Верховного суда по делу об изнасиловании 13-летней девочки милиционерами. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.
По ее данным, одного из обвиняемых — К.Д.А. приговорили к тюремному заключению на семь лет шесть месяцев с лишением права занимать определенную должность или заниматься какой-либо деятельностью на три года (ранее решением второй инстанции он был приговорен к шести годам лишения свободы).
«Таким образом, Верховный суд формально ужесточил наказание, но в итоге приговор оказался значительно мягче, чем решение первой судебной инстанции», — говорится в сообщении.
В связи с этим Атыр Абдрахматова выразила сожаление относительно решения высшего органа судебной власти.
«Пример смягчения ответственности милиционеров — наглядный плевок в детей и женщин, ставших жертвами преступлений сексуального характера, и сигнал поддержки всем насильникам. Мы видим, что в стране до сих пор не сформировалась государственная система защиты детей и женщин от любого вида насилия. Все ветви власти и надзорные органы должны уже обратить особое внимание на практику переквалификации и смягчения вины насильников, на действия милиции и судей, которые, очерняя жертву, помогают насильникам избежать ответственности, тем самым подстегивают рост насилия в обществе», — сказала Атыр Абдрахматова.
Напомним, преступление совершено в 2021 году. В марте 2022-го задержаны подозреваемые — два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший работник ОВД). Судебный процесс начался в июле прошлого года. До этого рассмотрение неоднократно откладывалось.
В Первомайском районном суде Бишкека также рассматривали дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.
Первая инстанция приговорила Н.К. (охранник рынка) к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, А.Э. (участковый милиции) — к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. К.Д. (инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района) суд также приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Коллегия Бишкекского городского суда под председательством Мирада Динеева смягчила приговор обвиняемым, сократив сроки отбывания наказания до шести и девяти лет.