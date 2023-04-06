На рекультивацию урановых хвостохранилищ в Майлуу-Суу выделят 23 миллиона евро. Работа будет проводиться за счет грантовых средств Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«При финансовой поддержке Европейского союза с 2017 по 2020 год МЧС Кыргызстана провело оценку воздействия на окружающую среду и разработало технико-экономическое обоснование для рекультивации комплекса уранового наследия в городе Майлуу-Суу. Проведут рекультивацию 16 хвостохранилищ, включая перенос четырех хвостохранилищ в безопасное место. Также планируется демонтаж и снос ветхих зданий, сооружений и обломков бывшего уранового производства, консервация шахт и штолен. Начаты подготовительные и организационно-технические мероприятия», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы МЧС. Урановые хвостохранилища в городе Майлу-Суу

В ведомстве отмечают, что это третий по счету объект в стране, где проведут экологическую рекультивацию. В декабре прошлого года после успешного завершения проектов в поселках Шекафтар и Мин-Куш донор принял решение о выделении грантовых средств на рекультивацию объектов в Майлуу-Суу. В феврале 2023 года кабинет министров одобрил грантовое соглашение на сумму 23 миллиона евро.