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Общество

Посадка саженцев, строительство бань. Как мэрия Бишкека будет экологию улучшать

В Бишкеке прошло заседание экологического совета при мэрии. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, на заседании присутствовали руководители структурных подразделений мэрии, представители государственных служб при Министерстве природных ресурсов, столичных университетов и общественных фондов «Инициатива «Арча», «МувГрин», «Эко Деми» и «Бишкек Смог».

Подняты вопросы сохранения и улучшения экологического фона столицы, такие как выработка механизмов по ограничению использования угля населением, благоустройства и проектирования зеленых зон, развития общественного транспорта и дорожно-транспортной структуры, энергоэффективности и энергосбережения жилых домов и другие.

«По улучшению экологической ситуации планируются ежегодная посадка более 10 тысяч саженцев лиственных и хвойных пород деревьев, строительство «зеленых коридоров» для защиты от пыли, увеличение площади зеленых зон», — отметили в муниципалитете.

В 2023-м планируются строительство и благоустройство скверов и зон отдыха на 26 гектарах, развитие и благоустройство прибереговой линии рек Ала-Арчи, Аламедин и БЧК, строительство и реконструкция ирригационной сети, бурение новых скважин для полива зеленых насаждений и капельного орошения.

Для улучшения качества воздуха планируются строительство общественных бань в жилых массивах, работающих исключительно на природном газе, и организация рейдовых мероприятий по инвентаризации всех объектов промышленного назначения, расположенных на территории города, на наличие и соответствие экопаспортов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262560/
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