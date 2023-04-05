Фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». Кто выступит в столице

В Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 21 апреля состоится XVIII Бишкекский международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

На сцене выступят группа Simon Trio из Австрии, трио Викрама Рузахунова из Кыргызстана, а также музыканты Йогев Шетрит из Израиля и Винс Аббражианте из Италии.

Мастер-класс Винса Аббражианте для всех желающих состоится в консерватории.

Бишкекский международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» — ожидаемое календарное событие весны. Его девиз — «Музыка без границ».

Организатор — ОФ «Центральная Азия — Арт Менеджмент».

Билеты можно приобрести на сайте ticket.kg и в кассе филармонии.

24.kg — информационный партнер фестиваля.