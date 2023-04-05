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Общество

В Бишкеке начали штрафовать за стихийный выброс промышленного мусора

В Бишкеке начали штрафовать за стихиный выброс промышленного мусора. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с МП «Тазалык» проводит ночные рейды. За два дня в трех районах выявлено и оштрафовано шесть нарушителей на сумму 45 тысяч сомов.

«Выброс промышленных отходов в мусорные баки тайком, часто ночью, стал настоящей проблемой для «Тазалыка». Выкидывают отходы швейных, убойных цехов, строительный мусор. Это зачастую приводит к поломке техники и увеличению нагрузки на работников предприятия, так как погрузка стихийного мусора занимает в три раза больше времени, чем бытового», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе напомнили, что физические и юридические лица должны до начала строительных работ заключать договоры на утилизацию строительного мусора с МП «Тазалык» или другим специализированным предприятием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262525/
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