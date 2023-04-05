Мандатные беженцы не могут подать документы на получение гражданства Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба института омбудсмена.

По ее данным, заместитель акыйкатчи Альберт Колопов встретился с главой национального офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Иваном Салеевым.

Собеседники обсудили проблемы мандатных беженцев, которые не могут зарегистрировать документы на получение гражданства КР, хотя проживают в стране несколько десятков лет.

«Вопрос имеет лишь технический характер. Требуются дополнительные документы, о которых ранее не было заявлено, например вид на жительство. В этой связи беженцы не могут подать свои документы для получения гражданства КР», — сказал Иван Салеев.

Альберт Колопов рассказал о мониторинге, который акыйкатчи провела в Баткенской области среди кайрылманов, изучив проблемы этнических кыргызов, переселившихся на историческую родину.

Стороны отметили важность соблюдении прав лиц без гражданства. В частности, вызывает беспокойство ситуация с задержанием за незаконное пересечение границ лиц без гражданства, которые подали документы на получение статуса беженца.