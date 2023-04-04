5 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском и Чуйском предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.20-12.00 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Боталиева, Фере, переулок Майли-Сайский;

9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 33;

9.30-18.30 — отрезки улиц Елебесова, Сеченова, Маяковского, Щербакова, Суванбердиева, Жукеева-Пудовкина, Скрябина;

9.30-20.00 — село Орто-Сай (юго-восточная сторона);

11.00-16.00 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Саадаева, переулок Хайдарканский;

14.00-18.30 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, переулок Майли-Сайский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Лущихина, Луговой, Чайковского, Тойгонбаева, Черногорской, Логвиненко, Чуйкова, переулок Покровский;

9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, 41, отрезки улиц Репина, Ахунбаева, Нарын, Садырбаева, Космической, Кулназарова, 27-я линия;

13.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Толстого;

9.30-12.30 — жилмассив «Калыс Ордо» (улицы Калыс-Ордо, Калыс-Ордо-4 — Калыс-Ордо-26; Калыс-Ордо-104 — Калыс-Ордо-116, Жениш);

9.00-18.00 — село Маевка (улицы Сельская, Совхозная, Тулебердиева, Школьная).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Майрам, Кыял, Салкын, Мехлесхоз), Торт-Куль (улицы Баялинова, Мадиева, Кыдыкеева, Нуркамал, Кольбаева, Пионерлагерь, Зерноток, Радужная, Стройлагерь);

10.00-15.00 — села Карла Маркса (улицы Ленина, Киевская, Горького, Садовая, Панфилова), Беш-Кунгей (улица Масадыка), Арашан (улицы Спортивная, Титова, Акматова, Молдобекова), Ленинское (улицы Мостовая, Садовая, Набережная, Проектируемая, Коммунарская, Новая, Речная, Садовая, Новосельская, Алма-Атинская, Восточная, ПМК-3), Кайырма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Мыкан (улица Линейная), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая);

10.00-13.00 — село Аламедин (улицы Чугуева, Логвиненко, Панфилова, Набережная, Горького, Чернышевского, Гоголя, Фабричная, Проскурякова, Школьная, Алма-Атинская, тупики Кавказский, Фабричный);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Колхозная, Северная);

9.00-17.00 — села Фрунзе (улицы Институтская, Фрунзенская), Сокулук (улицы Кирова, Юбилейная, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Полевая, Набережная, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Московская, Мира вверх, Победа, Восточная, Ленина, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный), Романовка (улицы Фрунзе, Озерная, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Машиностроительная, Токтогула);

10.00-15.00 — село Романовка (улица Кирова);

12.00-17.00 — село Нижнечуйское (улицы Первомайская, Октябрьская, Гагарина, Фрунзе);

9.30-17.00 — села Нижневосточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная);

Московский РЭС

9.00-13. 00 — село Сретенка (улица Ленина);

13.00-15.00 — село Сретенка (улицы Ленина, Центральная);

9.00-15.00 — села Александровка (улица Школьная), Ак-Суу (переулок Дружбы);

Жайылский РЭС

10.00-15.00 — села Ставрополовка, Кара-Суу, Суусамыр, город Кара-Балта (улицы Жаштык, Оторбаева, 73, 87, 89, 91, 93, 49, 47, 45, переулок Веселый, 3, 6);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловка (улица Центральная, кошары, кормоцех);

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная), Новопокровка (улица Линейная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Украинская, Пионерская, Ильина, Пролетарская);

Токмакский РЭС

9.00-12.00 — город Токмак (улица Трясина);

13.00-17.00 — город Токмак (улица Победы);

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Северная, Свердлова, Гравийная,3-й микрорайон, 23, общежитие);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Арал, заказник, рыбное хозяйство;

Кеминский РЭС