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Общество

Скончался глава Ассоциации издателей и книгораспространителей Олег Бондаренко

Фото из интернета. Олег Бондаренко

Скончался глава Ассоциации издателей и книгораспространителей Олег Бондаренко. Об этом сообщают его коллеги.

«Олег умер гражданином Кыргызстана, много сделавшим для литературы, книгоиздания нашей страны. Сайт Олега Бондаренко «Новая литература Кыргызстана» был книгохранилищем произведений писателей и открывал кыргызстанских писателей миру», — написал в Facebook Бахтияр Койчуев.

В 2022 году у Олега Бондаренко диагностировали рак пищевода. В октябре ему должно было исполниться 64 года.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Олега Бондаренко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262481/
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