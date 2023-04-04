Скончался глава Ассоциации издателей и книгораспространителей Олег Бондаренко. Об этом сообщают его коллеги.

«Олег умер гражданином Кыргызстана, много сделавшим для литературы, книгоиздания нашей страны. Сайт Олега Бондаренко «Новая литература Кыргызстана» был книгохранилищем произведений писателей и открывал кыргызстанских писателей миру», — написал в Facebook Бахтияр Койчуев.

В 2022 году у Олега Бондаренко диагностировали рак пищевода. В октябре ему должно было исполниться 64 года.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Олега Бондаренко.