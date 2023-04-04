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Общество

На границе с Китаем скопление грузовиков. В очереди до 600 машин

Пункты пропуска, расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Но сейчас наблюдается скопление грузовых автотранспортных средств перед пунктами пропуска «Торугарт-автодорожный» в Нарынской области и «Иркештам-автодорожный» в Ошской области. Причина — снятие антиковидных ограничений с китайской стороны и последовавшее за этим увеличение грузопотока транспортных средств, направляющихся в КНР. Еще одна причина — увеличение количества выданных виз гражданам Кыргызстана, занимающимся грузоперевозками.

В очереди для прохождения пограничного контроля находятся от 250 до 600 автомашин.

Личный состав КПП «Торугарт-автодорожный» и КПП «Иркештам-автодорожный» работает круглосуточно. За последние 12 часов через пункт пропуска «Иркештам-автодорожный» было пропущено 328 машин, через «Торугарт-автодорожный» — более 300 автомашин. Это в несколько раз превышает нормы пропускной способности пунктов пропуска.

«Пограничная служба ГКНБ КР контролирует обстановку на территории пунктов пропуска и функционирование пунктов пропуска. Кроме того, ведется активная работа с местными органами власти, правоохранительными и компетентными структурами по соблюдению порядка на территории перед пунктом пропуска», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262480/
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