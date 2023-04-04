В Бишкеке 11 стройкомпаний оштрафовали за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Бишкеку проводят рейды по строительным объектам.
«Инспекция часто фиксирует нарушения, связанные с повреждением дорожных сооружений и загрязнением дорог со стороны большегрузных автомобилей компаний, которые не очищают колеса от грунта, выезжая со стройплощадок», — сообщили в мэрии.
Всего проверили 20 компаний и в большинстве выявили по одному нарушению.
За несоблюдение чистоты и порядка вокруг объекта по статье 114 Кодекса КР «О правонарушениях» выписаны протоколы на сумму 13 тысяч сомов каждый на компании:
- «Скай Билдинг Инжиниринг» по улице Усенбаева;
- «Ак Шагыр» по улице Краснофлотской, 11;
- «Пионер Плюс» в переулке Ильменском, 19;
- «Урбан Констракшн» в переулке Фрунзе, 85/1;
- «Тагай Ата» по улице Фучика, 38;
- «Жаз Строй» по улице Тимура Фрунзе, 100.
За выброс производственных и промышленных отходов на муниципальную территорию по статье 115 на 23 тысячи сомов выписаны штрафы компаниям:
- «Старт Компани» по улице Абдрахманова, 140;
- «Партнер Групп» на проспекте Ден Сяопина, 304.
За самовольное проведение земляных работ без согласования с муниципалитетом по статье 179 на 17 тысяч сомов выписаны протоколы на компании:
- «Б.М.С.» по улице Чуйкова, 132/6;
- «Адегине» по улице Горького, 188/1.
За загрязнение и повреждение дорожного сооружения по статье 177 на 17 тысяч сомов выдан протокол компании «Монолит Строй» в жилмассиве «Кок-Жар».
«Помимо штрафных санкций, инспекция выдала уведомления о предупреждении соблюдения правил благоустройства на муниципальных территориях компаниям «Альфа Недвижимость», «Эм Эс Билдинг», «Стой Сервис Плюс»», — отметили в муниципалитете и добавили, что при установлении нарушения правил будут на месте составляться протоколы на все юридические и физические лица независимо от форм собственности.