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Общество

В Бишкеке 11 стройкомпаний оштрафовали за нарушение правил благоустройства

В Бишкеке 11 стройкомпаний оштрафовали за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Бишкеку проводят рейды по строительным объектам.

«Инспекция часто фиксирует нарушения, связанные с повреждением дорожных сооружений и загрязнением дорог со стороны большегрузных автомобилей компаний, которые не очищают колеса от грунта, выезжая со стройплощадок», — сообщили в мэрии.

Всего проверили 20 компаний и в большинстве выявили по одному нарушению.

За несоблюдение чистоты и порядка вокруг объекта по статье 114 Кодекса КР «О правонарушениях» выписаны протоколы на сумму 13 тысяч сомов каждый на компании:

  • «Скай Билдинг Инжиниринг» по улице Усенбаева;
  • «Ак Шагыр» по улице Краснофлотской, 11;
  • «Пионер Плюс» в переулке Ильменском, 19;
  • «Урбан Констракшн» в переулке Фрунзе, 85/1;
  • «Тагай Ата» по улице Фучика, 38;
  • «Жаз Строй» по улице Тимура Фрунзе, 100.

За выброс производственных и промышленных отходов на муниципальную территорию по статье 115 на 23 тысячи сомов выписаны штрафы компаниям:

  • «Старт Компани» по улице Абдрахманова, 140;
  • «Партнер Групп» на проспекте Ден Сяопина, 304.

За самовольное проведение земляных работ без согласования с муниципалитетом по статье 179 на 17 тысяч сомов выписаны протоколы на компании:

  • «Б.М.С.» по улице Чуйкова, 132/6;
  • «Адегине» по улице Горького, 188/1.

За загрязнение и повреждение дорожного сооружения по статье 177 на 17 тысяч сомов выдан протокол компании «Монолит Строй» в жилмассиве «Кок-Жар».

«Помимо штрафных санкций, инспекция выдала уведомления о предупреждении соблюдения правил благоустройства на муниципальных территориях компаниям «Альфа Недвижимость», «Эм Эс Билдинг», «Стой Сервис Плюс»», — отметили в муниципалитете и добавили, что при установлении нарушения правил будут на месте составляться протоколы на все юридические и физические лица независимо от форм собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262477/
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