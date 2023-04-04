В Бишкеке 11 стройкомпаний оштрафовали за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальная инспекция по контролю за благоустройством совместно с управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Бишкеку проводят рейды по строительным объектам.

«Инспекция часто фиксирует нарушения, связанные с повреждением дорожных сооружений и загрязнением дорог со стороны большегрузных автомобилей компаний, которые не очищают колеса от грунта, выезжая со стройплощадок», — сообщили в мэрии.

Всего проверили 20 компаний и в большинстве выявили по одному нарушению.

За несоблюдение чистоты и порядка вокруг объекта по статье 114 Кодекса КР «О правонарушениях» выписаны протоколы на сумму 13 тысяч сомов каждый на компании:

«Скай Билдинг Инжиниринг» по улице Усенбаева;

«Ак Шагыр» по улице Краснофлотской, 11;

«Пионер Плюс» в переулке Ильменском, 19;

«Урбан Констракшн» в переулке Фрунзе, 85/1;

«Тагай Ата» по улице Фучика, 38;

«Жаз Строй» по улице Тимура Фрунзе, 100.

За выброс производственных и промышленных отходов на муниципальную территорию по статье 115 на 23 тысячи сомов выписаны штрафы компаниям:

«Старт Компани» по улице Абдрахманова, 140;

«Партнер Групп» на проспекте Ден Сяопина, 304.

За самовольное проведение земляных работ без согласования с муниципалитетом по статье 179 на 17 тысяч сомов выписаны протоколы на компании:

«Б.М.С.» по улице Чуйкова, 132/6;

«Адегине» по улице Горького, 188/1.

За загрязнение и повреждение дорожного сооружения по статье 177 на 17 тысяч сомов выдан протокол компании «Монолит Строй» в жилмассиве «Кок-Жар».

«Помимо штрафных санкций, инспекция выдала уведомления о предупреждении соблюдения правил благоустройства на муниципальных территориях компаниям «Альфа Недвижимость», «Эм Эс Билдинг», «Стой Сервис Плюс»», — отметили в муниципалитете и добавили, что при установлении нарушения правил будут на месте составляться протоколы на все юридические и физические лица независимо от форм собственности.