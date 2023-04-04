Директором бишкекского управления ФОМС назначен эксперт администрации президента

Директором бишкекского территориального управления ФОМС назначен Тимур Омурчиев. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

По ее данным, основанием стал приказ ведомства от 3 апреля.

Тимур Омурчиев родился в Бишкеке 21 октября 1985 года. Образование — высшее юридическое, бухгалтерский учет и аудит. Окончил Кыргызский национальный и Кыргызско-Российский Славянский университеты — политолог (бакалавр).

Последние пять лет, с 2018-го, работал в администрации президента экспертом в разных отделах, в том числе здравоохранения и социальной защиты, а также экспертизы решений главы государства и кабинета министров.