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Общество

Директором бишкекского управления ФОМС назначен эксперт администрации президента

Директором бишкекского территориального управления ФОМС назначен Тимур Омурчиев. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

По ее данным, основанием стал приказ ведомства от 3 апреля.

Тимур Омурчиев родился в Бишкеке 21 октября 1985 года. Образование — высшее юридическое, бухгалтерский учет и аудит. Окончил Кыргызский национальный и Кыргызско-Российский Славянский университеты — политолог (бакалавр).

Последние пять лет, с 2018-го, работал в администрации президента экспертом в разных отделах, в том числе здравоохранения и социальной защиты, а также экспертизы решений главы государства и кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262474/
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