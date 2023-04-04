Диаспора предупреждает. В России через соцсети вербуют кыргызстанцев в Украину

Совет кыргызской диаспоры в Москве просит соотечественников не поддаваться обещаниям в виде денежного вознаграждения за службу по контракту в рядах ВС России. Об этом 24.kg сообщил руководитель совета Раимкул Аттокуров.

По его данным, через социальные сети распространяют информацию с призывами поучаствовать в военных действиях на территории Украины.

«Сообщение под темой «обращение для граждан Кыргызстана» распространяют социальные сети. Уважаемые соотечественники, не стоит искушаться деньгами, не идите воевать!» — обращаются представители диаспоры.

В сообщении предлагают гражданам Кыргызстана выплаты: во время подготовки 150 тысяч рублей, за участие в боевых действиях — 300 тысяч рублей. В случае ранения обещают выплатить 2 миллиона рублей, посмертно — 12 миллионов рублей.