В Таласе за счет Фонда развития построят швейную фабрику

В Таласе начали строить швейную фабрику на 1 тысячу рабочих мест. Об этом сообщили в Фонде развития области.

Сметная стоимость предприятия составляла 83 миллиона сомов. Тендер выиграла стройфирма ОсОО «Ника.kg». В конкурсе она предложила 78,9 миллиона сомов.

По данным фонда, компании перевели первый транш в 25 миллионов сомов.

Фабрику планируют сдать в эксплуатацию 31 августа ко Дню независимости.

На первом этапе планируют обеспечить работой 500 человек. На втором — ожидается расширение штата до 1 тысячи работников.