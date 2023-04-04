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Общество

В Таласе за счет Фонда развития построят швейную фабрику

В Таласе начали строить швейную фабрику на 1 тысячу рабочих мест. Об этом сообщили в Фонде развития области.

Сметная стоимость предприятия составляла 83 миллиона сомов. Тендер выиграла стройфирма ОсОО «Ника.kg». В конкурсе она предложила 78,9 миллиона сомов.

По данным фонда, компании перевели первый транш в 25 миллионов сомов.

Фабрику планируют сдать в эксплуатацию 31 августа ко Дню независимости.

На первом этапе планируют обеспечить работой 500 человек. На втором — ожидается расширение штата до 1 тысячи работников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262461/
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